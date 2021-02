Selon un pronostiqueur chinois renommé sur Weibo, la prochaine série Redmi K40 n’aura pas deux mais trois téléphones – probablement les K40, K40S et K40 Pro vanille.

Il y a eu de nombreuses fuites sur les appareils dans le passé et un teaser récent a même révélé le prix du modèle Pro avec Snapdragon 888 – il commencera à 2999 CNY. C’est une tarification agressive même pour le marché chinois. En plus du Snapdragon 888, le soi-disant Station de chat numérique dit qu’il utilisera un capteur principal de 108MP.

La bonne nouvelle est que nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour certaines informations officielles car les combinés sont censés être mis en ligne vers la fin de ce mois, bien que ce dernier élément ne soit pas confirmé non plus.

