La gamme Pixel 6 se dote d’un nouveau support pour Pixel

L’original Support de pixels était un petit appareil adorable, mais si nous sommes honnêtes, il offre une vitesse de charge maigre de 10 W et en 2021, il augmente beaucoup en termes d’âge. Il est temps pour un rafraîchissement, et selon des découvertes récentes, il ressemble au Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent obtenir un nouveau Pixel Stand sophistiqué pour les accompagner.

Selon les bonnes personnes à 9to5Google, Google travaille sur un nouveau Pixel Stand, et compte tenu du calendrier, on pense qu’il sera lancé avec la nouvelle gamme d’appareils Pixel 6. On ne sait pas grand-chose de ce chargeur sans fil, mais le code indique la présence de ventilateurs de refroidissement, ce qui peut aider Google à augmenter considérablement ces watts pour les vitesses de charge. Malheureusement, rien dans le code n’indique la vitesse de charge prise en charge, mais nous supposons qu’elle est définitivement supérieure à 10 W. S’il vous plaît, laissez-le être supérieur à 10W.

Les ventilateurs semblent également relativement intelligents, ralentissant et silencieux lorsque vous essayez d’utiliser Google Assistant et/ou de l’avoir à côté de votre lit sur la table de chevet. Le nom de code de ce nouveau Pixel Stand est détaillé pour être «Luxuryliner», qui correspond au nom du modèle précédent de Dreamliner.

2021 s’annonce vraiment comme une bonne année pour nous, fans de Pixel.

// 9to5Google