La gamme Nord élève les ventes de OnePlus à des niveaux records aux États-Unis

OnePlus a lancé les téléphones Nord N10 et Nord N100 en octobre 2020 dans le but d’élargir son portefeuille vers le milieu de gamme et de gagner une part de marché supplémentaire. Selon un rapport, cela s’est avéré être une décision fructueuse, et la société est sur la bonne voie pour vendre au nord de 2 millions de téléphones au seul métro de T-Mobile.

La part de marché attendue de 15% n’est pas seulement impressionnante; on pense que c’est le OnePlus le plus élevé jamais vu chez un seul opérateur américain.

La société de suivi Wave7 Research affirme que Metro vend généralement environ 15 à 16 millions d’appareils par an, et en regardant les tendances, le chiffre de 2 millions est une prévision assez stable, étant donné que OnePlus maintient l’élan.

Cependant, Metro augmente ces ventes en offrant gratuitement le Nord N10 et le Nord N100 si les utilisateurs décident de changer de transporteur, ce qui est certainement une meilleure affaire que de payer le prix total – respectivement 300 $ ou 180 $.

Il est à noter que le troisième membre de la famille du milieu de gamme, le OnePlus Nord, n’est pas inclus dans les calculs pour la simple raison que la marque ne le propose pas aux États-Unis. Le téléphone alimenté par Snapdragon 765G est principalement vendu en Europe et en Inde et s’adresse aux fans de l’expérience Android en quasi-stock, ce qui est une rareté dans le monde des midrangers.

Via