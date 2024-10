La gamme mobile Intel Core 200H/U « Raptor Lake Refresh a été divulguée

Core 200H/U alias Core Series 2

Ce ne sont pas Arrow Lake-H.

Intel a déjà confirmé la série Core Ultra 200H, attendue au premier trimestre de l’année prochaine. Ces puces comporteront une toute nouvelle architecture nommée Arrow Lake, qui combine les cœurs Lion Cove et Skymont avec des graphiques Xe-LPG.

Pendant ce temps, la société prépare également une actualisation des puces mobiles Raptor Lake existantes. Il convient de noter qu’Intel n’a pas lancé la série Core-H de 14e génération sous Raptor Lake-H, mais uniquement les modèles HX. Cependant, Raptor Lake a déjà été actualisé dans la gamme Core 100U, aux côtés de Meteor Lake. Cela étant dit, la prochaine série Core non Ultra 200H devrait être considérée comme une actualisation de la série Core-H de 13e génération.

Intel préparerait sept SKU différents, dont deux sont des SKU de la série U avec un TDP par défaut de 15 W, et les autres sont des SKU de 45 W.

Le SKU phare de cette gamme est le Core 270H (probablement Core 7), ce qui signifie qu’il n’y a pas de SKU Core 9 dans cette gamme non Ultra. Cette puce comportera 14 cœurs et 20 threads (6 P-Cores et 8 E-Cores), qui, pour rappel, ne sont pas les mêmes cœurs que l’on retrouve dans Arrow Lake.

En bref, par rapport à la série Core-H de 13e génération, la fréquence boost est 400 MHz plus élevée, ce qui ne doit pas être négligé. Intel comportait trois pièces avec des spécifications identiques, répertoriées ci-dessous.

SKU mobiles haut de gamme Raptor Lake 6P/8E

➡️Core 7 270H : 14C/20T jusqu’à 5,8 GHz

: 14C/20T jusqu’à 5,8 GHz Noyau i9-13905H : 14C/20T jusqu’à 5,4 GHz

: 14C/20T jusqu’à 5,4 GHz Core i9-13900HK : 14C/20T jusqu’à 5,4 GHz

: 14C/20T jusqu’à 5,4 GHz Noyau i9-13900H: 14C/20T jusqu’à 5,4 GHz

Intel proposera également des SKU à 12, 10 et 8 cœurs dans cette série. Notre attention doit également se tourner vers la série Core 200U, qui comprend deux SKU : le 250U et le 220U. Il convient de rappeler aux lecteurs qu’Intel propose déjà trois composants 100U dotés de configurations à 10 et 6 cœurs, mais les 250U et 220U semblent être des marques directes des 150U et 120U, respectivement, car ils partagent même les mêmes vitesses d’horloge.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, n’oubliez pas que les SKU Ultra sont les dernières puces dotées d’une nouvelle architecture (dont les performances sont encore inconnues), tandis que les puces non Ultra sont basées sur Raptor Lake, qui ont ont déjà fait leurs preuves sur divers ordinateurs portables de jeu.

Série de processeurs mobiles Intel Core 200 série H

