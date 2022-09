La gamme iPhone 14 d’Apple a une amélioration notable : une durée de vie de la batterie plus longue

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Au cours de sa événement produit d’automne mercredi, Apple a déclaré que iPhone 14 et iPhone 14 Pro les gammes incluent une autonomie de batterie “toute la journée”. Le fabricant de smartphones affirme que la meilleure autonomie de la batterie incluse dans le iPhone 14 Plus n’était auparavant disponible que sur les modèles iPhone Pro Max. (Voici comment les quatre modèles d’iPhone 14 se comparent.)

Cela signifie probablement que les derniers modèles offriront tous plus de minutes d’autonomie que la série iPhone 13.

La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l’utilisation que font les gens de leur téléphone, de sorte que les résultats peuvent ne pas être les mêmes pour tout le monde. Les informations sur la batterie sur le site Web d’Apple suggèrent que vous pouvez regarder plus de vidéos et écouter de l’audio pendant quelques heures de plus sur l’iPhone 14 par rapport à son prédécesseur. La société a déclaré que l’iPhone 14 comprend jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 16 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 80 heures de lecture audio. L’iPhone 13 comprend jusqu’à 19 heures de lecture vidéo, jusqu’à 15 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 75 heures de lecture audio. Vous pouvez comparer la durée de vie de la batterie de différents modèles sur ce site Internet.

Tests de batterie de CNET l’année dernière – la lecture d’une vidéo en boucle en mode avion avec l’écran à mi-luminosité – a montré que l’iPhone 13 Pro durait 22 heures et 2 minutes et que l’iPhone 13 Pro Max durait 31 heures et 19 minutes. Il sera intéressant de voir comment les nouveaux iPhones se comparent.

Les améliorations apportées par Apple à la durée de vie de la batterie de l’iPhone sont l’une des façons dont le géant de la technologie essaie de vous inciter à mettre à niveau votre téléphone alors que les consommateurs en général réduisent leurs dépenses pour compenser l’inflation et un avenir économique trouble.

L’iPhone 14 commence à 799 $, le plus grand écran iPhone 14 Plus commence à 899 $, l’iPhone 14 Pro commence à 999 $ et l’iPhone 14 Pro Max commence à 1 099 $. Lors de l’événement de mercredi, Apple a également dévoilé le Airpods Pro 2, Apple Watch Série 8, Apple Watch Ultra et le Date de sortie d’iOS 16.