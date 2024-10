La gamme Intel Core Ultra 200H « Arrow Lake-H » a été divulguée : l’Ultra 9 285H à 16 cœurs est doté d’un TDP de 45 W

Core Ultra 200H, le Arrow Lake grand public pour les ordinateurs portables

Nous connaissons peut-être désormais la gamme complète de la série Core 200.

Récemment, Jaykihn, le leaker matériel Intel, a révélé les spécifications des séries Core 200H et Core 200U, ainsi que de la gamme Ultra 200HX. Les deux premiers n’ont pas le descripteur Ultra, qui s’applique uniquement à l’architecture la plus récente, Arrow Lake. Les SKU restants qui n’utilisent pas la marque Ultra sont très probablement des SKU Raptor Lake Refresh.

Aujourd’hui, Jaykihn a révélé les spécifications de la série Core Ultra 200H, basées sur le silicium Arrow Lake. Cela signifie qu’ils ont trois types de cœurs : les cœurs Lion Cove P-Cores, Skymont Efficient et Skymont Low-Power. Au total, il devrait y avoir 16 cœurs avec une configuration maximale de 6P + 8E + 2LP. Cette configuration est utilisée sur trois SKU : Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265H et Core Ultra 5 255H, qui auront tous des horloges boost supérieures à 5 GHz et une configuration GPU complète.

Mais d’abord un petit rappel de ce que signifie réellement Core 200 :

Série Intel Core 200 :

Noyau Ultra 200S (200K/200nonK/200T) : Arrow Lake-S Bureau

(200K/200nonK/200T) : Arrow Lake-S Noyau Ultra 200HX (200HX) : Arrow Lake-HX Passionné Mobile

(200HX) : Arrow Lake-HX Noyau Ultra 200H (200H) : Arrow Lake-H Mobile grand public ⬅️ Nous sommes ici

(200H) : Arrow Lake-H ⬅️ Noyau Ultra 200V (200 V) : Lunar Lake-MX Mobile/ordinateur de poche haut de gamme

(200 V) : Lunar Lake-MX Noyau 200H/U (200H/200U) : Raptor Lake-HU/Rafraîchir Mobile grand public

Core Ultra 200H, Source : Jaykihn

D’après ce tableau, le Intel Core Ultra 9 285H comportera 16 cœurs et 16 threads (sans prise en charge de l’hyperthreading) et une horloge boost allant jusqu’à 5,4 GHz avec 1 à 2 cœurs actifs. Les cœurs efficaces augmenteront jusqu’à 3,7 GHz. En termes de graphiques, ce SKU sera livré avec 8 cœurs Xedeux fois plus que la série Arrow Lake-HX. La série Arrow Lake sera basée sur le Xe-GPL+ (également connue sous le nom de Xe avec XMX), qui est une mise à niveau par rapport à la série Meteor Lake de dernière génération (Core Ultra 100H) dotée de Xe-LPG.

Cependant, il semble que l’Intel Core Ultra 200V, également connu sous le nom de Lunar Lake, soit l’architecture de choix des fabricants d’ordinateurs de poche pour jeux. Non seulement il est conçu pour des limites de puissance inférieures, mais il intègre également une mémoire LPDDR5X intégrée au boîtier, réduisant ainsi l’espace requis pour les composants les plus importants. Il sera également livré avec des graphiques plus récents, à savoir Xe2-LPG, qui est un concurrent sérieux du RDNA 3.5 d’AMD dans la série Ryzen AI 300.

En revenant au Core Ultra 200H, nous pouvons voir que seul le Core Ultra 9 285H sera livré avec un TDP de 45W. Cependant, le tableau des spécifications indique qu’il peut aller jusqu’à 65 W. Les SKU restants auront un TDP de 28W, ce qui signifie que nous avons une gamme similaire aux puces Core Ultra 100H Meteor Lake, offrant potentiellement de bons remplacements instantanés pour les ordinateurs portables existants à un coût minime. Un détail important est qu’Arrow Lake-H dispose de configurations de 16 à 14 cœurs et de 8 à 7 cœurs GPU Xe. Il semble qu’il y ait beaucoup plus de variété dans la gamme Raptor Lake.

Core Ultra 200H, source : Intel

Intel a confirmé qu’Arrow Lake-H sortira au premier trimestre 2025. Il comportera un nouveau package avec une conception de chipset, une prise en charge Thunderbolt 4 intégrée, une connectivité PCIe 5.0 et un NPU intégré, bien que seule la version NPU3, soit trois fois plus grande. plus lent que celui de Lunar Lake.

Série de processeurs mobiles Intel Core 200 VidéoCardz Noyaux⤵️ Boost maximum Cœurs GPU TDP Noyau Ultra 9 285HX Noyau Ultra 7 275HX Noyau Ultra 7 265HX Noyau Ultra 5 255HX Noyau Ultra 5 245HX Noyau Ultra 3 235HX Noyau Ultra 9 285H 🆕 Noyau Ultra 7 265H 🆕 Noyau Ultra 5 255H 🆕 Noyau Ultra 3 235H 🆕 Noyau Ultra 3 225H 🆕 Noyau 7 270H Noyau 7 250H Noyau 5 240H Noyau 5 220H Noyau 5 210H Noyau 5 250U Noyau 3 220U

Source : Jaykihn