La gamme I’m A Celeb 2022 révélée comme la plus riche de tous les temps alors que nous examinons l’incroyable richesse des stars

CETTE année, la gamme I’m a Celeb est la plus riche à ce jour avec une fortune combinée de plus de 76 millions de livres sterling.

La pop star des années 80, Boy George, 61 ans, est facilement en tête de liste des campeurs.

Mike Tindall est l’un des candidats les plus riches de I’m A Celeb entrant dans la jungle cette année[/caption]

Boy George du Culture Club a une fortune estimée à 43,8 millions de livres sterling[/caption]

La valeur nette d’Olivia Attwood est estimée à 1,2 million de livres sterling[/caption]

Le joueur de rugby royal Mike Tindall, 44 ans, et le DJ radio Chris Moyles, 48 ​​ans, complètent les trois premiers, tous ayant d’énormes investissements immobiliers en plus de leurs revenus.

L’ancien as anglais Tindall, marié à la nièce du roi Zara, a souri en débarquant en Australie en tant que premier royal de la série.

Avant d’entrer en quarantaine avant la série, il a dit au Sun à l’aéroport qu’il aurait du mal à être séparé de Zara et de leurs trois enfants sans communication.

Mais déjà concentré sur les tâches délicates de l’émission pour gagner de la nourriture, il a déclaré: “Je veux gagner des étoiles parce que je veux manger.”

Les autres concurrents avec un million ou plus à leurs noms grâce aux frais de télé et aux accords de marque sont Sue Cleaver de Coronation Street, 59 ans, Olivia Attwood de Love Island, 31 ans, et la footeuse Lionne Jill Scott, 35 ans.

Une source a déclaré: “Les gens pensent que les stars ne s’inscrivent à I’m a Celebrity que pour l’argent, mais beaucoup de candidats de cette année roulent déjà dedans. Oubliez l’argent, ils veulent les souvenirs.

Boy George du Culture Club a une fortune estimée à 43,8 millions de livres sterling.

Il a récemment mis en vente son manoir de 17 millions de livres sterling dans le nord de Londres et, au fil des ans, il aurait commandé jusqu’à 1,6 million de livres sterling pour son tour dans des émissions de télévision telles que The Voice.

Tindall aurait 15,7 millions de livres sterling, grâce à des partenariats de marque, des accords sportifs et son podcast The Good, The Bad & The Rugby.

Moyles de Radio X, vivant dans un manoir de 2 millions de livres sterling dans le quartier chic de Highgate, au nord de Londres, vaut environ 8 millions de livres sterling.

La programmation initiale comprend également Scarlette Douglas, 32 ans, animatrice de A Place in the Sun, les comédiens Seann Walsh, 36 ans, et Babatunde Aleshe, 35 ans, ainsi que l’acteur Hollyoaks Owen Warner, 23 ans.

Ils entreront dans la jungle alors que le spectacle reviendra à Oz dimanche après les bordures de Covid.

Moyles de Radio X vaut environ 8 millions de livres sterling[/caption]

Le Royal Mike Tindall aurait 15,7 millions de livres sterling[/caption]