La gamme Galaxy S23 sera disponible dans ces couleurs

Nous ne refuserons jamais la possibilité de regarder les appareils phares à venir avant le dévoilement officiel, en particulier en ce qui concerne les principaux fabricants d’appareils comme Google, OnePlus et Samsung. En septembre dernier, nous avons eu notre premier regard supposé sur le Galaxy S23 Ultra et Galaxy S23, et sur la base de nouveaux rendus qui ont été publiés sur le Web via un forum sud-coréen, il semble que ces rendus de l’année dernière étaient très précis.

Dans ces nouveaux rendus, nous avons un bon aperçu des options de couleur du Galaxy S23 et du S23 Ultra. Il semble que Samsung aura les quatre mêmes options pour chaque modèle : blanc, rose, vert et noir.

Jetez un oeil ci-dessous.

Galaxie S23

Galaxy S23 Ultra

Si vous considérez les fuites comme des informations solides, ces rendus pointent également vers ce réseau de quatre caméras à l’arrière du Galaxy S23 Ultra (identique au S22 Ultra), tandis que les plus petits Galaxy S23 et S23+ n’auront probablement qu’un système à trois caméras. En termes d’apparence générale, il ne se passe pas grand-chose d’une année sur l’autre, mais la séparation des lentilles à l’arrière du S23 est une belle touche à notre avis.

Je serai #TeamGreen en 2023 on dirait. Et toi?

// fmkorée