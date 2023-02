La gamme Galaxy S23 de Samsung est désormais officielle

Lors de son événement Unpacked à San Francisco ce matin, Samsung a fait le nouveau Galaxie S23 officiel de la composition. C’est une journée spéciale, ne serait-ce que parce qu’il s’agit du premier grand événement presse de Samsung depuis 2020, qui s’est produit quelques jours à peine avant la fermeture du monde entier en raison de la pandémie. Cela fait maintenant trois ans et nous sommes sur la gamme S23. Le temps passe.

Samsung a présenté les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Pour le récapitulatif complet des spécifications, regardez ci-dessous, mais les points forts incluent le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un appareil photo HP2 de 200 mégapixels à l’arrière du S23 Ultra, des batteries plus grandes, une conception d’appareil photo flottant pour chaque téléphone, S Pen toujours inclus pour l’Ultra et One UI 5.1 en plus d’Android 13 pour chaque appareil. Sur le papier, chaque téléphone a reçu de jolies petites améliorations ici et là, mais dans l’ensemble, il s’agit de la même gamme Galaxy S que les acheteurs connaissent et semblent aimer.

Après avoir tenu les appareils, je peux confirmer que pour les plus petits S23 et S23+, il y a environ 0,1 % de différence dans la sensation en main. Pour le Galaxy S23 Ultra, Samsung a atténué les côtés incurvés de l’appareil, tout en les aplatissant. Ce changement notable rend la prise en main beaucoup plus confortable pour le plus grand téléphone. Samsung déclare que ce changement aide également au stockage du S Pen.

Un grand changement pour toute la série Galaxy S23 est la volonté continue de Samsung d’améliorer la photographie en basse lumière. Chaque appareil offre un nouvel algorithme ISP (traitement du signal d’image) alimenté par l’IA qui détecte et corrige automatiquement le bruit visuel, qui est le principal coupable lorsqu’il s’agit de gâcher vos photos en basse lumière. Pour le S23 Ultra, le nouveau capteur HP2 de 200 mégapixels est un ajout important avec le regroupement de pixels qui prend en charge plusieurs niveaux de traitement haute résolution à la fois. Les options de sortie prises en charge pour le capteur HP2 sont 200MP, 50MP et 12MP.

Les prix de la série Galaxy S23 commencent à 799 $ pour le S23 avec 128 Go de stockage, 999 $ pour le S23+ avec 256 Go de stockage et 1199 $ pour le S23 Ultra avec 256 Go de stockage. Pour ceux qui ont besoin de tout le stockage, une option de 1 To est disponible à l’achat. Chaque appareil est maintenant disponible en précommande chez tous les principaux transporteurs et détaillants. Si vous avez besoin d’une idée de l’endroit où commander l’appareil, nous vous recommandons généralement d’acheter directement auprès de Samsung. Son programme d’échange est facilement l’un des plus conviviaux pour les consommateurs (crédit d’échange instantané), et les offres de précommande incluent également un crédit Samsung pour l’achat d’accessoires, ainsi que des mises à niveau de stockage gratuites (disponibles également chez d’autres détaillants).

Dès que nous aurons ces appareils à la maison, vous pouvez vous attendre à une couverture complète. En attendant, profitez de notre brève vidéo pratique et de premier aperçu ci-dessous.

Prise en main du Galaxy S23

Spécifications de la gamme Galaxy S23