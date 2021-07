La gamme Galaxy Note 10 le ramasse

Le correctif de sécurité de juillet est destiné au Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ sur Verizon. Il est prudent de parier que ce n’est que le début et vous verrez cet article mis à jour plusieurs fois avec d’autres appareils Samsung au fur et à mesure que la mise à jour est déployée sur d’autres téléphones Galaxy.

Une fois mis à jour, le Galaxy Note 10 sera en version logicielle N970USQS6FUF1, tandis que le Note 10+ sera allumé N975USQS6FUF1.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que d’autres appareils Samsung recevront le correctif.

// Verizon