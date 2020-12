C’est le moment que les fanatiques de beauté attendaient – oui, la première marque de soins de la peau de Rihanna, Fenty Skin, se lance dans le monde entier dans les magasins Boots et Harvey Nichols à travers le Royaume-Uni et l’Irlande à partir du 26 décembre.

Rihanna a développé Fenty Skin plus tôt cette année avec pour mission de fournir des solutions simples pour tous les tons et types de peau. Avec cette expansion, Fenty Skin deviendra encore plus accessible aux consommateurs du monde entier avec une distribution dans les grandes rues ainsi qu’en ligne.

Fenty Skin représente la nouvelle culture des soins de la peau – des soins de la peau propres, simples et efficaces pour tous. Chaque produit multitâche est facile à utiliser et regorge d’avantages. Tout est conçu pour compléter le maquillage Fenty Beauty et a été testé sur tous les types et tons de peau pour fonctionner ensemble de manière transparente.

Avec l’expansion de Fenty Skin dans Boots et Harvey Nichols, les acheteurs peuvent facilement naviguer et profiter de Fenty Skin et Fenty Beauty sous le même toit.







Inspirée par son style de vie mondial, Rihanna rassemble des ingrédients du monde entier et les associe à des produits de soins de la peau comme l’acide hyaluronique et la niacinamide – pour des résultats cliniquement prouvés.

Les formules propres prioritaires de Rihanna qui sont également végétaliennes, sans cruauté, sans gluten et respectueuses de l’environnement: l’hydratant de jour-SPF est respectueux des récifs coralliens, et l’emballage a donné la priorité aux matériaux recyclables et aux emballages rechargeables intelligents qui se sentent toujours luxueux.

De plus, elle a rehaussé toute l’expérience avec des textures souples et uniques et des parfums chauds, délicieux et propres inspirés des ingrédients de chaque produit. Avec Fenty Skin, Rihanna partage ses routines de soins de la peau réelles pour obtenir un teint lumineux et d’apparence saine pour le matin et le soir.

Nous sommes impatients de ce lancement super excitant – nous établissons maintenant un rappel de journal.

Les produits Fenty Skin suivants seront disponibles chez Boots et Harvey Nichols:

Nettoyant Total Cleans’r Remove-It-All (20 £ / 23 €)







Un démaquillant et nettoyant en un avec une mousse crémeuse pour éliminer la saleté, l’huile et le maquillage longue tenue sans dessécher la peau.

Sérum tonique raffinant les pores de Fat Water (25 £ / 25 €)







Un hybride toner-sérum révolutionnaire qui cible les pores, améliore l’apparence des taches brunes, éclaircit, adoucit et combat la brillance, le tout sans décaper la peau.

Écran solaire Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 (32 £ / 34 €; recharge 28 £ / 29 €)







Un hydratant et un écran solaire à la fois léger, sans huile et vraiment invisible sur toutes les carnations avec sa subtile teinte rose. Il résiste à la déshydratation, à la décoloration et aux taches brunes, et convient au maquillage – pas de boulochage ni de flashback. De plus, il est rechargeable.

Gel-crème réparateur de nuit Instant Reset (36 £ / 37 €; recharge 32 £ / 33 €)







Un riche gel-crème hydratant qui hydrate instantanément, réduisant l’apparence des ridules et des rides pour révéler un teint plus frais et plus lumineux le matin. En seulement une semaine, les pores et les taches sombres sont également plus beaux. De plus, il est rechargeable.

Ensemble Fenty Skin Start’r (32 £ / 36 €)

Un ensemble de 3 pièces contenant Total Cleans’r, Fat Water et Hydra Vizor dans des minis de voyage.