La gamme FE de Samsung revient avec les téléphones S23 et les tablettes Tab S9

Après avoir pris un an de congé pour se regrouper sur ses offres milieu de gamme, Samsung revigore sa gamme Fan Edition en annonçant son envisage de proposer des produits moins chers et quelque peu épurés versions de son téléphone principal Galaxy S23, de sa tablette Tab S9 et de ses écouteurs Galaxy.

Si tu pensais qu’il n’y en avait pas suffisamment d’annonces téléphoniques dans le le mois dernier, la nouvelle gamme de Samsung comprend un téléphone Galaxy S23 FE, ainsi que des tablettes Tab S9 et S9 FE+ redessinées. À l’arrière se trouvent les Buds FE à 99 $ qui promettent une alternative moins chère à l’écoute avec des bouts d’ailes intégrés pour mieux coller entre vos lobes de forme étrange.

L’annonce arrive juste à temps pour concurrencer Annonce de Google concernant le prochain libération de ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Samsung a sa propre liste de légèrement des appareils moins chers pour attirer un peu l’attention L’iPhone 15 d’Apple. Le téléphone S23 FE en particulier tente de s’en sortir avec un réseau de caméras qui semble solide, du moins sur le papier, même s’il sera toujours alimenté par un processeur de génération précédente.

Quoi de neuf avec le Galaxy S23 FE ?

Bien que le violet soit la couleur la plus remarquable, le S23 FE est également disponible en mandarine et indigo, bien que ces couleurs ne soient disponibles que lors de l’achat sur le site Web de Samsung. Photo: Kyle Barr / Gizmodo

La dernière fois que Samsung a préparé une Fan Edition, c’était pour le Galaxy S21 FE, qui a eu le malheur de sortir peu de temps avant que Samsung ne dévoile sa gamme S22. Il n’y avait rien de vraiment mauvais avec le S21 FE, mais il était accompagné d’une mise en garde selon laquelle les utilisateurs devaient s’attendre à un processeur de génération précédente.

Vous pouvez vous attendre à la même chose avec le Samsung Galaxy S23 FE modèle, qui contient un processeur Snapdragon 8 Gen 1. Il s’agit d’un pas en arrière par rapport au S23 principal qui utilise la puce Snapdragon 8 Gen 2. D’autres téléphones haut de gamme des deux dernières années, comme le Rien de téléphone (2) et OnePlus 10T utilisent le 8+ Gen 1, une puce légèrement supérieure à la version précédente. Samsung promet également que son processeur a été optimisé pour une durée de vie plus longue sur sa batterie de 4 500 mAh, la même que celle du S21 FE. Pourtant, c’est un peu dommage que le nouveau FE ne puisse pas utiliser la puce 8+, plus performante.

Comme les anciens modèles FE, ce nouveau téléphone dispose d’une triple matrice de caméras avec un capteur principal de 50 MP, un ultra-large de 12 MP et un Téléobjectif 8MP avec zoom optique 3X. Bien que ce dernier objectif soit un léger déclassement par rapport au Galaxy principal de Samsung, le capteur principal du FE a la même taille et la même distance focale que l’appareil photo principal du S23, et c’est un ajout surprenant pour ce qui est présenté comme un appareil résolument de milieu de gamme. Les appareils photo de Samsung n’ont pas réussi à rivaliser avec ceux de Google, mais selon la façon dont le téléphone se comporte sur le terrain, ils pourraient être un excellent choix pour quelqu’un qui recherche des photos de qualité sans se ruiner. Samsung vante également la capture d’images Nightography à haute sensibilité ISO de la société pour la nuit. photos sur le FE.

Contrairement à la caméra selfie inutile de 32 MP du S21 FE, le nouveau téléphone dispose d’un capteur simple et standard de 10 MP pour capturer votre tasse.

La Fan Edition abrite un écran AMOLED 2X de 6,4 pouces avec les mêmes coins arrondis que vous attendez d’un téléphone Samsung. Il est doté de Gorilla Glass 5 et d’un indice IP68 pour la protection contre la poussière et la résistance à l’eau jusqu’à 3 pieds de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Mais là où le Galaxy S23 commence à 800 $, le S23 FE coûte 600 $. Il existe une sélection de couleurs standard disponibles, ainsi que quelques couleurs remarquables. Les couleurs violet et menthe sont là pour les personnes qui veulent un téléphone joyeux. Il existe également une couleur indigo et mandarine pour ceux qui commandent sur Samsung.com. Le S23 FE sera disponible le 26 octobre sur le site de Samsung et de tous les principaux opérateurs américains.

Qu’en est-il de la tablette et des écouteurs moins chers ?

La Tab S9 FE contient toujours un S-Pen qui se fixe magnétiquement à l’arrière. Photo: Kyle Barr / Gizmodo

Lors de sa sortie plus tôt cette année, le La plus grande renommée de la Samsung Tab S9 était-ce Édition « ultra » dotée d’un écran massif de 14,6 pouces. Vous ne trouverez rien d’aussi grand avec les modèles Fan Edition, mais le Onglet S9 FE de 10,9 pouces et le S9+ FE de 12,4 pouces tentent toujours d’en offrir pour leur argent à partir de 450 $.

La tablette est livrée en stock avec 6 Go ou 8 Go de RAM, avec un stockage de 128 Go ou 256 Go, respectivement. L’écran a un taux de rafraîchissement adaptable de 48 à 90 Hz, ce qui représente une baisse importante par rapport aux 60 Hz à 120 Hz de la Tab S9 classique. Pourtant, les deux sont livrés en stock avec une fixation magnétique S Pen pour gribouiller et dessiner avec la tablette Samsung.

Les nouvelles tablettes fonctionnent sur la puce Samsung Exynos 1380 et le GPU ARM MAli-G68. Samsung a affirmé que les nouvelles tablettes FE fonctionnaient bien mieux que les dernière Tab S7 FE, avec des performances CPU 38% supérieures et des scores 73% meilleurs sur les performances GPU. Bien sûr, nous aimerions le comparer au S9 classique. Comme le téléphone FE, les deux tablettes sont livrées avec un Indice IP68 pour la capacité de survie.

Les Galaxy Buds FE sont disponibles en noir, illustré ci-dessus, ainsi qu’un intérieur blanc. Photo: Kyle Barr / Gizmodo

Jusqu’au 99 $ Galaxy Buds FE, Samsung promet une suppression active du bruit et un son ambiant pour les personnes qui veulent leurs rythmes avec un budget limité. Les nouveaux bourgeons coûtent 50 $ moins cher que les Galaxy Buds 2 étaient au lancement, mais ils arborent désormais un design d’aile en silicone redessiné qui, selon la société, vous aidera à rester dans votre oreille. Il n’y a pas de chargement sans fil, ce qui est normal sur un appareil à ce prix, bien qu’il soit livré avec la localisation de l’appareil SmartThings activée.

Les bourgeons eux-mêmes devraient durer entre six et neuf heures, selon que l’ANC est actif ou non. Le cas lui-même devrait durer environ 21 à 30 heures selon l’utilisation de l’ANC. Les Buds FE sont conçus pour être couplés à d’autres appareils Samsung tels que les derniers téléviseurs de la société et sur Android via l’application Galaxy Wearable (qui est également disponible sur PC), mais ils devraient toujours fonctionner sur iOS via Bluetooth. L’appareil dispose également d’une nouvelle fonction de commutation automatique pour s’associer automatiquement à l’appareil que vous utilisez activement.

Avoir l’ANC signifie qu’il a la chance de rivaliser directement avec ceux de 2021 Pixel Buds série Ades écouteurs dépourvus de tout type de suppression active du bruit. En fonction de la qualité de la suppression du bruit et de la qualité du sonil pourrait avoir un avantage sur les offres récentes de bas de gamme à milieu de gamme comme les 99$ Rien Oreille (bâton) ou peut-être même le Beats Studio Buds +.

La tablette et les écouteurs sortiront le Le 10 octobre via le site Web de Samsung et chez la plupart des détaillants habituels.