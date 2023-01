La gamme d’ordinateurs portables LG 2023 comprend le tout nouveau Gram Ultraslim & Style

LG s’est imposé comme l’un des principaux fabricants d’ordinateurs portables fins et légers, mais la société passe au niveau supérieur cette année.

Sa nouvelle gamme Gram pour 2023 comprend deux tout nouveaux appareils, portant le total à sept – mais uniquement si vous êtes basé en dehors du Royaume-Uni. L’Ultraslim devient l’ordinateur portable Gram le plus fin à ce jour avec seulement 10,99 mm. Son poids total de 998 g en fait l’un des appareils 15 pouces les plus légers du marché.

Pendant ce temps, le Style est doté d’un verre irisé unique à l’arrière et sur le clavier, lui permettant de scintiller et de briller à la lumière. Associé à un trackpad haptique complètement caché jusqu’à ce que vous le touchiez, l’appareil ne ressemble à aucun autre ordinateur portable.

Aucune de ces fonctionnalités n’est nécessaire, mais elles aident l’Ultraslim et le Style à se démarquer de la richesse des ordinateurs portables qui se ressemblent beaucoup. Surtout, LG n’a pas non plus sacrifié les spécifications de base pour y arriver.

Les deux sont alimentés par le nouveau 13 d’Intele-gen, bien que LG n’ait pas mentionné les processeurs spécifiques qu’ils utiliseront. La société a opté pour des graphiques Iris Xe intégrés au lieu d’un GPU discret, au moins 8 Go de RAM DDR5 signifient que les performances quotidiennes devraient toujours être impressionnantes.

L’écran de 15,6 pouces du Gram Ultraslim n’est disponible qu’avec une résolution Full HD (1920 × 1080) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Mais le Gram Style offre le choix entre 14 pouces (2880 × 1800, 90 Hz) et 16 pouces (3200 × 2000, 120 Hz), bien que tous soient des panneaux OLED pouvant atteindre 400 nits de luminosité.

LG

Il y a aussi quelques variations en ce qui concerne la capacité de la batterie, avec 60 Wh sur l’Ultraslim mais 72 Wh (14 pouces) ou 80 Wh (16 pouces) sur le Style. Cependant, les deux modèles Style sont nettement plus épais à 15,9 mm.

Comme vous vous en doutez, cela signifie qu’il n’y a pas de place pour un port USB-A sur l’Ultraslim. Vous en trouverez un sur le Style, mais les ports sont relativement limités sur les deux appareils.

Les autres caractéristiques à noter sur les deux appareils incluent deux haut-parleurs, une caméra infrarouge Full HD et des SSD allant de 256 Go à 1 To.

Nous ne savons pas encore combien ils coûteront, mais malheureusement aucun ne sera lancé au Royaume-Uni.

Gramme 2 en 1 (14 pouces et 16 pouces)

Si la fonctionnalité convertible est importante pour vous, aucun des nouveaux modèles ne conviendra. Les modèles 14 pouces et 16 pouces mis à jour du Gram 2-en-1 sont également désormais équipés de 13e-gen processeurs Intel, mais il n’y a pas de grands changements ailleurs.

Outre la charnière à 360°, d’autres fonctionnalités que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la gamme 2023 Gram incluent la prise en charge de l’écran tactile et du stylet, avec le stylet LG inclus dans la boîte.

LG

Nous ne connaissons pas non plus les prix de ces appareils, mais ils devraient arriver au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

Grammes 14, 15, 16 et 17

Mais si vous préférez un ordinateur portable ordinaire, LG vous couvre également. Les modèles 14 pouces, 15,6 pouces, 16 pouces et 17 pouces du Gram ont tous été mis à jour à 13e-gen Intel CPU et GPU RTX 3050 en option (non disponible au Royaume-Uni), mais il n’y a aucun changement notable ailleurs.

Cela signifie que vous obtenez les mêmes écrans LCD IPS de haute qualité, bien que les taux de rafraîchissement adaptatifs de 144 Hz ne soient disponibles que sur les Gram 16 et 17. Tous les quatre sont extrêmement légers pour leur taille et ont une sélection de ports identique : 2x USB-C (les deux Thunderbolt 4), 2x USB-A, HDMI pleine taille, port d’affichage et fente pour carte microSD.

Ces ordinateurs portables arriveront au Royaume-Uni et ailleurs, mais nous ne savons pas combien ils coûteront.

En termes de disponibilité, LG indique que la gamme Gram 2023 sortira en Corée en février, avant de venir dans d’autres pays à une date ultérieure non précisée.