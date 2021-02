La gamme de vêtements personnalisés numériques d’Ozil comprend un kit de football doré et des chaussures pour que les fans puissent personnaliser leurs avatars en ligne

Le self numérique de Mesut Ozil modélise le kit de football qui fait partie de sa nouvelle gamme. Génies

La star de Fenerbahce, Mesut Ozil, a lancé sa propre gamme de vêtements numériques de marque permettant aux fans de créer leurs propres avatars, et l’ancien meneur de jeu d’Arsenal a vraiment tout mis en œuvre.

La collection du vainqueur de la Coupe du monde 2014 comprend six articles numériques: un chapeau accrocheur et un sweat à capuche assorti sont à l’extrémité décontractée de la gamme, tandis qu’il existe un kit de football futuriste et des chaussures d’accompagnement qui utilisent la même palette multicolore et sont également livrés avec ajout de détails dorés.

Ozil s’est associé à la société de technologie d’avatar numérique Genies en tant que premier athlète à vendre des produits numériques aux utilisateurs afin de personnaliser leurs avatars 3D affichés sur toutes les plateformes, des médias sociaux aux messages texte.

La collection limitée, qui a chuté le 15 février, a généré plus de 500 000 $ de ventes et s’est vendue dans les 10 minutes suivant sa mise en vente via Nifty Gateway.

« J’étais incroyablement excité. L’une des plus grandes bénédictions de ma vie est que j’ai des fans et des communautés qui me soutiennent du monde entier », a déclaré Ozil à ESPN par e-mail. «L’idée de pouvoir m’engager davantage avec eux et de leur fournir des souvenirs numériques de mon voyage est extrêmement convaincante pour moi. J’ai en fait travaillé avec Genies dans le passé pour activer mon génie 2D pour ma marque M10 Streetwear, donc j’ai été intéressé pour aller plus loin dans le monde virtuel – le nouveau génie 3D et les bonnes capacités numériques m’ont donné l’occasion parfaite de le faire en toute confiance. «

Genies, fondée en 2017, a commencé avec des avatars 2D interactifs avant de passer à la 3D à la fin de l’année dernière. Les célébrités et les marques ont tiré profit en créant leurs propres avatars et objets spéciaux pour créer leur présence numérique, notamment Cardi B, Rihanna, New Balance, Gucci et Justin Bieber. Bieber en particulier s’est également déjà plongé dans la 3D avec Genies, affichant son avatar pendant un temps limité dans le cadre d’une collaboration avec Amazon Music, qui a également été vu sur un panneau d’affichage numérique à Times Square à New York.

Ozil’s a été la première goutte de ce type, et il a été choisi à la suite de son récent déménagement de haut niveau d’Arsenal à Fenerbahce, mais la société a déclaré que des lignes similaires avec beaucoup plus de célébrités, d’athlètes et de marques seraient annoncées cette année. Chaque élément numérique est unique et ne peut pas être répliqué, également connu sous le nom de jeton non fongible (NFT).

«Nous sommes ravis que Mesut’s Genie lance la première sortie de produits numériques du genre pour commémorer un moment aussi important de sa vie», a déclaré Jake Becker, un agent avatar chez Genies. «Ce n’est que le début de son histoire Genies et de notre talent dans son ensemble. Collectivement, ce sont les créateurs de goût qui définissent la culture et leurs moments décisifs seront désormais numérisés en produits numériques portables que les fans pourront orner leurs propres avatars Genies. posséder un morceau de culture et Mesut vient de lancer le mouvement révolutionnaire. «

L’espace des avatars numériques est un nouveau terrain lucratif, avec des marques et des plates-formes servant de batailles pour le territoire. Des entreprises comme Bitmoji ont excellé sur des applications comme Snapchat, en concluant des accords de marque avec Jordan et Ralph Lauren. La personnalisation de l’avatar s’étend également aux jeux vidéo, comme le très populaire titre Epic Games Battle Royale Fortnite, qui comprend de nombreuses personnalisations pour le personnage d’un joueur, y compris des skins en édition limitée issus de collaborations avec Marvel, Star Wars, NFL et, plus récemment , plusieurs clubs de football dans le monde. Une entreprise comme Genies vise à rendre les avatars agnostiques, ce qui signifie que vous pourriez éventuellement utiliser votre avatar, peu importe la plate-forme de médias sociaux, le jeu vidéo ou l’appareil.

Pour Ozil, l’espace avatar des biens numériques a un sens pour lui, et il est particulièrement intéressé.

« Je suis très particulier dans ce dans quoi je m’implique, mais j’aime vraiment être à la pointe de la culture et des mouvements innovants », a-t-il déclaré. « Donc à cet égard, c’est un match parfait pour moi. Quant à rejoindre d’autres célébrités majeures, il est réconfortant de rejoindre une communauté aussi emblématique … qui sait, peut-être que vous nous verrez collaborer pratiquement bientôt. »

Ozil a déclaré qu’il voyait de telles collaborations comme une opportunité de se connecter et de s’engager avec ses fans dans le monde entier, en particulier lorsqu’elle est liée à sa marque de streetwear, M10. « C’est définitivement une priorité pour moi en dehors du terrain en ce moment », a-t-il déclaré. « Quant à l’avenir, qui sait? J’ai maintenant un avatar officiel de moi-même … alors peut-être quelque chose qui sera fait virtuellement. »