La gamme de téléviseurs Samsung 2021 passe au néo QLED, MicroLED et plus

Lors de son événement First Look 2021, Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs pour cette année avec diverses nouvelles technologies telles que MiniLED. La plupart des acheteurs examineront les nouvelles options Neo QLED, mais Samsung a également mis à jour ses ensembles spécialisés comme The Frame.

Commençons par les modèles susceptibles de plaire au marché de masse. Après tout, la gamme QLED 2020 de Samsung comme le Q80T et le Q70T était extrêmement populaire l’année dernière. Comme des rivaux tels que LG et TCL, la société passe à la technologie MiniLED, bien qu’elle soit ici sous la marque Neo QLED.

La technologie MiniLED améliore les panneaux LCD QLED déjà impressionnants de Samsung. Cela signifie un contraste amélioré et une meilleure qualité d’image que les systèmes de gradation locaux à matrice complète grâce à des LED 40 fois plus petites.

Plus de LED dans un espace plus petit entraîne un rétroéclairage plus précis qui réduira la floraison, bien que Samsung ne donne pas de chiffres sur le nombre de zones de gradation pour le moment. LG dit qu’il en offre jusqu’à 2500, donc Samsung pourrait être similaire.

Deux modèles 8K Neo QLED – le QN900A et le QN800A – utiliseront la technologie MiniLED, puis les QN95A, QN90A et QN85A sont toutes des options 4K. Ceux-ci viendront avec la nouvelle télécommande Eco à énergie solaire de Samsung.

Comme vous vous en doutez, les modèles 2021 sont tous équipés de HDMI 2.1, qui prend en charge 120 Hz pour les consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X. Il existe également une nouvelle fonctionnalité de « barre de jeu » pour donner aux joueurs un accès rapide à des éléments tels que le taux de rafraîchissement ratio d’aspect.

Le cadre 2021

Alors que le Sero uneEt les Serif sont accrocheurs, Samsung a mis à jour The Frame pour 2021 à partir de sa gamme « lifestyle ».

C’est encore plus, euh, semblable à un cadre avec plus de choix de lunette avec cinq options de couleurs et deux styles personnalisables différents – moderne et biseauté. Il affichera plus de 1400 œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé via l’Art Store et propose également une curation par IA.

Le cadre lui-même est plus fin que le modèle précédent de 24,9 mm d’épaisseur, ce qui équivaut à un cadre traditionnel. En termes de technologie de panneau, vous obtenez une image QLED 4K HDR et le modèle 43 pouces peut être tourné en orientation portrait.







MicroLED

Comme son nom l’indique, la technologie MicroLED est encore plus petite que MiniLED. C’est la technologie utilisée dans The Wall de Samsung, mais a maintenant été dévoilée dans un téléviseur 110 pouces qui offre un facteur de forme traditionnel plutôt que des panneaux modulaires.

L’entreprise promet une qualité d’image époustouflante avec une luminosité précise et des couleurs réalistes. La technologie MicroLED «auto-éclairante» produit «de la lumière et des couleurs à partir de ses propres structures de pixels» et «exprime 100% de la gamme de couleurs DCI et Adobe RVB, et fournit avec précision des images à large gamme de couleurs prises avec des appareils photo reflex numériques haut de gamme.»







Samsung n’a pas dit si le téléviseur MicroLED avait même HDMI 2.1, mais il a en quelque sorte un système audio Majestic intégré pour un son 5.1 sans haut-parleur externe malgré un rapport écran / corps de 99,9%.

Il n’y a pas encore de prix pour cet ensemble de monstres, mais ça va être époustouflant à coup sûr. C’est le signe que cette technologie de télévision de nouvelle génération se dirige progressivement vers les téléviseurs ordinaires de tous les jours.