La gamme de téléviseurs QNED Mini-LED de LG sera lancée en juillet 2021

La toute nouvelle série télévisée QNED de LG est sur le point de sortir dans le monde à partir de juillet. La nouveauté de ces téléviseurs est le rétroéclairage Mini-LED combiné avec la technologie Quantum Dot NanoCell de LG, qui est toujours basée sur les types de panneaux QLED comme la série QLED de Samsung. L’optimisation et la mise en œuvre sont ce qui les distingue.

Les téléviseurs LG QNED seront disponibles en plusieurs versions – 8K QNED99, QNED95 et 4K QNED90. Ils tirent tous parti du rétroéclairage Mini-LED offrant une gradation locale beaucoup plus granulaire et de meilleures capacités HDR que leurs homologues de téléviseurs LCD standard. Le téléviseur 8K de 86 pouces de LG, par exemple, dispose d’environ 2 500 zones de gradation locales réalisées grâce à 30 000 petites LED séparées.

La série QNED sera proposée de 65″ à 86″ et débutera sa sortie en Amérique du Nord et se déplacera sur d’autres marchés au cours du mois de juillet.

