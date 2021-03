En janvier, Panasonic a décidé de ne dévoiler qu’un seul téléviseur au CES 2021, le JZ2000, mais a maintenant révélé sa gamme complète de modèles OLED et LED pour cette année. Cependant, il n’y a pas de mini-LED à trouver.

En commençant par les modèles OLED, le JZ2000 est rejoint par les JZ1500, JZ100 et JZ980 et tous les trois sont disponibles dans des tailles allant de 65 à 48 pouces, ce qui en fait les premiers téléviseurs OLED de Panasonic à cette taille plus petite.

C’est le JZ1500 (ci-dessus) qui obtient le même panneau Master HDR OLED Professional Edition que celui du phare JZ2000, mais tous les modèles JZ sont livrés avec le nouveau processeur HCX Pro AI de Panasonic avec son mode d’image Auto AI.

Cela analysera ce qui est à l’écran, comme le contenu sportif ou cinématographique, et modifiera automatiquement divers paramètres pour vous offrir la meilleure expérience de visionnage. Panasonic promet également l’une des plus faibles latences pour les panneaux OLED avec la fonction Game Mode Extreme ainsi que la prise en charge d’AMD FreeSync Premium.

Les prix de la gamme JZ OLED doivent encore être annoncés mais la gamme arrivera en juin.

Passons aux modèles LED et la grande nouvelle est que Panasonic n’utilise pas la technologie Mini-LED comme de nombreux concurrents comme Samsung et LG – bien que Sony ne l’utilise pas non plus avec la dernière gamme Bravia.

Ces LED plus petites signifient que plus peut être emballée derrière la couche LCD, offrant plus de contrôle sur le rétroéclairage, ce qui se traduit par un contraste beaucoup plus proche des panneaux OLED – mais sans inconvénients tels que des prix plus élevés et une brûlure d’écran.

Répondant à une question lors d’un briefing en ligne, Panasonic a déclaré: «Nous considérons que les téléviseurs OLED offrent les noirs les plus profonds possibles sur les appareils grand public, tout en offrant également une gradation au niveau des pixels. Pour cette raison, nous avons choisi de développer des téléviseurs OLED plutôt que des mini téléviseurs LED. »

Les JX940, JX850 et JX800 seront disponibles dans des tailles allant de 40 à 75 pouces et Panasonic les lance notamment aux joueurs et à ceux qui regardent beaucoup de sport.

En haut de gamme, le JX940 (ci-dessous) prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz à 4K grâce à l’inclusion de HDMI 2.1 avec VRR (Variable Refresh Rate). Cela signifie que ceux qui ont une PS5 ou une Xbox Series X peuvent profiter d’une expérience plus fluide.







Bien que le JX980 ait le même processeur HCX Pro AI que les modèles JZ, il n’affichera que la moitié de la résolution verticale pour [email protected] VRR. Ce problème sera résolu via une mise à jour du micrologiciel dans le courant de 2021.

Les modèles JX sur le JX850 sont dotés du système d’exploitation my Home Screen 6.0 de Panasonic, du son Dolby Atmos et de l’Assistant Google et d’Amazon Alexa. Le JX800 prend uniquement en charge l’Assistant Google.

Les téléviseurs Panasonic 2021 seront également livrés avec une nouvelle télécommande modelée autour d’un bol décoratif aux bords arrondis, ce qui la rend plus agréable à tenir.

Les modèles JX LED seront disponibles à partir de mai. Consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs.