La gamme de téléviseurs Metz alimentée par Roku offre un rapport qualité-prix inégalé

La marque domestique allemande Metz s’est associée au fournisseur de téléviseurs intelligents Roku pour conquérir le marché britannique avec certains des téléviseurs les moins chers et les plus économiques que nous ayons vus en 2022.

À partir de seulement 159 £ pour un téléviseur 32 pouces de marque Metz avec Roku smarts intégré, la gamme semble s’attaquer aux téléviseurs d’entrée de gamme bon marché de TCL et Hisense, avec un accent particulier sur les performances et le support à long terme.

Ce ne sont pas non plus des téléviseurs «bon marché», dotés de la technologie Metz Boundless Screen 4.0 pour un rapport écran / corps impressionnant, de la technologie d’affichage exclusive Trochilus Extreme de la société, de la prise en charge Dolby Audio et des capacités HDR.

Ce ne sont pas seulement les téléviseurs de petite à moyenne taille dans les sites de Metz ; la nouvelle gamme se décline en modèles 32, 40, 43, 50, 55 et 65 pouces. Le plus petit écran 32 pouces est livré avec une résolution 720p (légèrement terne), mais le modèle 40 pouces passe à un 1080p plus détaillé tandis que le reste de la gamme arbore 4K HDR.

Voici combien (ou cela devrait-il être peu ?) La nouvelle gamme Metz alimentée par Roku coûtera à sa sortie :

Metz MTD6000 32 pouces Téléviseur HD : 159 £ (environ 192 $)

Metz MTD6000 40 pouces Téléviseur FHD : 199 £ (environ 241 $)

Metz MRD6000 43 pouces Téléviseur 4K : 229 £ (environ 277 $)

Metz MRD6000 50po Téléviseur 4K : 279 £ (environ 338 $)

Metz MRD6000 55 pouces Téléviseur 4K : 329 £ (environ 399 $)

Metz MRD6000 65 pouces Téléviseur 4K : 449 £ (environ 544 $)

C’est une tarification très agressive, avec des fonctionnalités et des promesses logicielles inégalées par la concurrence d’entrée de gamme (et soyons honnêtes, certaines options haut de gamme aussi !).

Metz

Quelle que soit la taille ou la résolution que vous choisissez, vous bénéficierez de la même expérience logicielle Roku. Il reste essentiellement identique au système d’exploitation trouvé sur ses propres streamers, ce qui en fait un jeu d’enfant pour les utilisateurs existants de passer à un téléviseur Metz.

Même pour ceux qui découvrent le monde de Roku, l’approche simpliste de l’entreprise en matière de conception d’interface utilisateur signifie qu’il est facile à utiliser et simple à comprendre, même pour les moins férus de technologie parmi nous.

L’un des gros problèmes avec les téléviseurs intelligents Android à petit budget et de milieu de gamme sont les processeurs qui s’y trouvent; comme le système d’exploitation Android TV est basé sur les smartphones, il nécessite un processeur de niveau smartphone assez puissant pour fonctionner correctement – et cela n’est généralement pas fourni par la plupart des fabricants qui cherchent à réduire les coûts.

Cela explique pourquoi tant de systèmes d’exploitation de télévision intelligente sont lents, avec un décalage lors du chargement des applications et du défilement de l’EPG.

Le système d’exploitation de Roku a été conçu avec des processeurs de niveau TV à l’esprit, et chaque téléviseur de la gamme – du modèle 32 pouces bon marché au modèle 65 pouces 4K haut de gamme – dispose exactement du même processeur.

Cela signifie que vous obtiendrez les mêmes performances nippy du téléviseur 720p à 160 £ que le modèle 4K à 450 £, et après avoir essayé la gamme lors de l’événement de lancement, je peux attester de la réactivité de son utilisation. Il est beaucoup plus réactif que mon téléviseur Philips Ambilight actuel, et cela coûte quelques centaines de plus que le modèle haut de gamme de Metz lors de son lancement il y a quelques années.

Metz

Les téléviseurs offrent également tous les avantages du système d’exploitation de Roku, y compris la compatibilité avec les applications compagnons pour iOS et Android, la prise en charge d’AirPlay, la recherche universelle sur plusieurs applications de streaming et la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa. Il y a aussi Freeview Play, avec tous ses avantages à la demande, pour ceux qui aiment la télévision en direct.

Les mises à jour logicielles sont souvent négligées lorsqu’il s’agit de téléviseurs. quel que soit le système d’exploitation avec lequel il est livré, il sera probablement bloqué, même s’il existe une version mise à jour disponible.

Ce n’est pas le cas avec la gamme Metz alimentée par Roku, cependant, avec les deux sociétés engagées sur huit ans de mises à jour logicielles incroyables et sept ans de support matériel, ce qui devrait offrir la tranquillité d’esprit ainsi qu’un rapport qualité-prix étonnant.

Cela devrait, espérons-le, inclure de nouveaux services de streaming au fur et à mesure de leur apparition, Roku offrant l’une des collections les plus complètes de services de streaming britanniques sur les côtes britanniques.

L’ensemble de la gamme Metz alimentée par Roku devrait être facilement disponible auprès des détaillants britanniques, y compris Amazone d’ici la fin septembre 2022, sans encore de mot sur un lancement américain ou européen plus large.