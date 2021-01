Lors de sa conférence de presse CES 2021, LG a annoncé que sa gamme de téléviseurs 2021 comprendra les services de jeux en nuage Google Stadia et GeForce Now de Nvidia.

Les téléviseurs NanoCell, OLED et QNED prendront tous en charge Google Stadia après leur lancement, via une application sur le LG Content Store de la plate-forme webOS. Il arrivera au deuxième semestre 2021 et, par la suite, LG ajoutera GeForce Now de Nvidia qui arrivera avant la fin de l’année.

La nouvelle signifie que LG sera le premier fabricant de téléviseurs à prendre en charge nativement le gameplay Stadia. Le service cloud signifie que vous pouvez jouer à d’énormes titres comme Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed: Valhalla sans attendre leur téléchargement.

Les propriétaires d’appareils compatibles pourront jouer sans utiliser de Chromecast Ultra (Google n’a pas encore mis à jour le Chromecast avec Google TV avec prise en charge de Stadia). Vous avez juste besoin d’une manette Stadia et les abonnés Pro peuvent profiter d’une résolution 4K et d’un son surround 5.1.

En ce qui concerne la nouvelle gamme de téléviseurs LG pour 2021, la série G1 est le modèle OLED haut de gamme pour remplacer le LG GX de l’année dernière. La firme coréenne affirme que l’OLED Evo est le plus lumineux à ce jour et «la prochaine étape dans l’évolution de la technologie OLED TV qui offre une meilleure luminosité pour une luminosité plus élevée et des images percutantes avec une clarté, des détails et un réalisme incroyables.

Le G1 sera disponible en tailles 55, 65 et 77 pouces et partagera le même processeur que la nouvelle ligne C1 – un suivi des modèles CX. La puce en question est l’IA α (Alpha) 9 Gen 4 et utilise l’apprentissage en profondeur pour améliorer la mise à l’échelle afin de créer la meilleure image possible en fonction de ce qu’elle sait du contenu, y compris les visages, les corps et les arrière-plans.







Le C1 sera disponible de 48 à 83 pouces et est compatible avec le support galerie de LG. Tout comme l’A1, qui est le moyen le moins cher d’obtenir un modèle OLED de LG et est livré avec HDMI 2.1, la norme dont vous avez besoin pour jouer aux consoles de nouvelle génération comme la PS5 à 120 Hz. Cependant, il utilise l’ancien processeur α 7.

Nous attendons toujours les prix, mais ceux qui ont un budget plus serré seront probablement attirés par les nouveaux modèles QNED, qui se situent au-dessus des téléviseurs LCD NanoCell standard et utilisent la technologie MiniLED. LG appelle cela un pas de géant pour la qualité LCD grâce à jusqu’à 30 000 LED et environ 2 500 zones de gradation pour améliorer le contraste et réduire la floraison.

La gamme QNED comprend les QNED99 et QNED95 pour 8K et QNED90 pour 4K dans des tailles allant jusqu’à 86 pouces. Tous les modèles 2021 auront la dernière interface utilisateur webOS 6.0.