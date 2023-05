La gamme de téléviseurs 2023 de Samsung impressionne les critiques avec une qualité d’image exceptionnelle et un son immersif – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a récemment lancé sa nouvelle gamme de téléviseurs pour 2023, qui propose une gamme d’avancées technologiques conçues pour offrir une qualité d’image, des performances sonores et une convivialité supérieures. Depuis mars de cette année, les critiques du monde entier ont eu un accès anticipé aux nouveaux téléviseurs Neo QLED 8K, Neo QLED 4K et OLED de Samsung, et il est évident que la gamme 2023 génère déjà un buzz considérable.

Avec des fonctionnalités premium améliorées et des innovations qui permettent des expériences de visionnage inégalées, les téléviseurs Samsung 2023 établissent déjà une nouvelle référence pour les écrans haut de gamme. Vous trouverez ci-dessous quelques points saillants des premiers examens.

Protégez votre divertissement à domicile avec Neo QLED 8K

[Neo QLED 8K] Techaéris, Techradar[Neo QLED 4K] Newsweek, T3, avis fiables[OLED] HD Guru, choix de home cinéma, son et image[Q Symphony] Avis fiables

Le Neo QLED 8K de Samsung est à la pointe de la technologie d’écran de pointe, établissant les normes de l’industrie année après année. Avec les dernières technologies de mise à l’échelle et des fonctionnalités avancées, la qualité de Neo QLED 8K est très appréciée depuis des années, et la gamme 2023 rejoint maintenant les rangs avec des critiques positives.

Au centre de l’écran immaculé de Neo QLED 8K se trouve le processeur quantique neuronal 8K qui gère de nombreux réseaux de neurones et algorithmes. Le SoC exploite l’intelligence artificielle et la technologie d’apprentissage automatique pour s’assurer que chaque détail à l’écran brille. Avec Quantum Matrix Technology Pro, il permet un contrôle précis du rétroéclairage qui illumine chaque point culminant tout en affichant des niveaux de noir profonds.

Des points de vente tels que Techaeris Souligné le Neo QLED 8K, en disant: « Le téléviseur 75″ 8K Samsung QN900C Neo-QLED est un une télévision fantastique », et a classé l’appareil parmi les « Top Pick 2023 » pour le point de vente. Le point de vente a noté que « jeSi vous souhaitez pérenniser votre espace de divertissement, le Samsung QN900C est un excellent choix.

TechRadar a également fait l’éloge du Neo QLED 8K (QN900C) pour sa technologie de mise à l’échelle, notant que « le meilleur téléviseur 8K de Samsung a une image glorieusement détaillée », grâce à son processeur quantique neuronal. « Il y a eu de nombreux moments pendant le visionnage où j’ai silencieusement prononcé » wow « , et ce n’est certainement pas quelque chose que je me retrouve à faire avec chaque téléviseur que je teste », a noté la critique. (TechRadar, 02/2023)

Apporter des couleurs réalistes et un contraste saisissant avec Neo QLED 4K

S’inspirant des avancées technologiques de la gamme Neo QLED 8K, les téléviseurs Neo QLED 4K 2023 de Samsung font déjà la une des journaux pour produire des visuels époustouflants dans une résolution 4K immaculée.

Reconnaissant le QN95C pour ses technologies d’écran qui offrent des expériences de visionnage de qualité aux consommateurs, peu importe ce qu’ils regardent, Newsweek a félicité le téléviseur en déclarant: «Le Samsung 65QN95C est un téléviseur 4K incroyablement lumineux et riche en fonctionnalités avec tout ce que les joueurs et les binge-watchers vont aimer. » L’examen a également déclaré que « le Samsung QN95C est l’un des meilleurs téléviseurs que vous puissiez acheter, offrant des niveaux de noir proches de l’OLED et d’excellentes performances lors des jeux ou du streaming. »

T3 a honoré le QN95C avec son «Platinum Award» et a attribué au téléviseur cinq étoiles sur cinq dans son examen. En le comparant à d’autres écrans, T3 a noté: « Le Samsung QN95C offre une qualité d’image exceptionnelle qui rivalise avec n’importe quel OLED sur le marché. » (T3, 03/2023)

Trusted Reviews a également comparé les capacités du QN95 à d’autres appareils sur le marché, déclarant qu’« il n’y a tout simplement aucun autre téléviseur LCD qui utilise la gradation locale qui limite l’éclosion du rétroéclairage ainsi que le QE65QN95C. La publication a également complimenté la technologie Quantum Matrix de l’appareil, notant que « Samsung est allé encore plus loin avec son dernier mini téléviseur LED, qui bénéficie d’une augmentation massive des zones de gradation – et les résultats sont tout simplement spectaculaires ».

Le processeur quantique neuronal 4K et la technologie de matrice quantique du Neo QLED 4K s’associent pour des détails brillants et un contraste sensationnel, comme l’ont déclaré Trusted Reviews : « Avec les prouesses déjà bien établies de Samsung en matière de gradation locale et de gestion de l’alimentation, cette énorme zone de gradation augmente a le potentiel d’amener la qualité d’image à un tout autre niveau.

Expérience OLED révolutionnaire optimisée par le processeur quantique neuronal 4K

La mission de Samsung est, en partie, de répondre aux diverses demandes des consommateurs en leur fournissant une grande variété d’écrans pour leur maison. Sa dernière gamme de téléviseurs propose une gamme d’écrans haut de gamme, avec quelque chose pour chaque scénario et chaque consommateur, y compris les téléviseurs OLED 2023 de Samsung qui offrent une qualité d’image dynamique avec des niveaux de noir profonds et des couleurs vives.

Samsung OLED offre une luminosité maximale incroyable qui ne sacrifie pas les niveaux de noir profond ni le contraste époustouflant grâce en partie à son traitement avancé. HD Guru a noté dans son examen que le dernier S95C de Samsung bénéficie « d’une augmentation significative de la luminosité tout en conservant un volume de couleur de 100 % ». Home Cinema Choice a également salué l’impressionnante qualité des couleurs du S95C, attribuant à l’appareil la distinction «Meilleur achat» et déclarant que «des améliorations de la luminosité et de la couleur ont été obtenues sans apparemment nuire aux niveaux de noir profond auxquels nous nous attendons. Technologies basées sur OLED.

Les OLED de Samsung conservent également les points forts de la technologie OLED tout en surmontant les limites inhérentes à la luminosité de l’OLED en tirant parti de son processeur quantique neuronal 4K. « Le S95C de 77 pouces offre une puissante combinaison de vibration OLED à points quantiques, de précision des couleurs au niveau de référence et de jeu ultra-rapide », comme l’a noté Sound & Vision. Le critique a également reconnu le dévouement de Samsung à l’innovation, notant à propos du S95C : « Cela a été un long voyage pour arriver à un téléviseur qui exprime pleinement l’intention créative dès la sortie de la boîte, mais c’est tout. »

Scène sonore réaliste alimentée par Q-Symphony et Sound Remastering

Un élément clé pour fournir un divertissement cinématographique à domicile est un son riche et immersif qui complète une image réaliste, que Samsung offre intégralement à travers sa gamme 2023.

Les téléviseurs Samsung 2023 présentent des innovations telles que Adaptive Sound +, qui utilise la technologie AI pour remasteriser chaque objet sonore, garantissant que tout le son est clair et au bon volume. Il continue également à tirer parti de Q-Symphony, en appliquant l’IA pour améliorer le son harmonique des haut-parleurs de télévision et des barres de son combinés.

La gamme de téléviseurs 2023 de Samsung a reçu de nombreuses distinctions pour son paysage sonore immersif, avec des points de vente tels que Trusted Reviews commentant que « Le QE65QN95C propose également une version améliorée par l’IA de la fonction Q Symphony de Samsung cette année également, permettant aux haut-parleurs du téléviseur de combiner avec ceux d’une barre de son Samsung plus efficacement pour créer une scène sonore plus grande et plus détaillée. Le point de vente a classé le téléviseur comme « hautement recommandé » et lui a attribué cinq étoiles sur cinq.

Samsung continue de révolutionner l'industrie, renforçant son héritage en tant que le leader mondial du marché de la télévision depuis 17 ans.