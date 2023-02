La gamme de smartphones Samsung Galaxy S23 pour affronter l’iPhone 14 d’Apple

Samsung a lancé mercredi sa dernière gamme de smartphones phares Galaxy, vantant un meilleur appareil photo et des fonctionnalités de jeu améliorées alors que le géant sud-coréen de la technologie tente d’inciter les gens à se mettre à niveau dans un contexte macroéconomique faible et une demande des consommateurs en baisse.

La gamme de smartphones Galaxy S23 comprend trois nouveaux modèles : le S23 standard, un S23+ légèrement plus cher et le S23 Ultra haut de gamme.

La série S23 ira de pair avec l’iPhone 14 d’Apple, lancé en septembre dernier. Samsung lance généralement ses modèles phares Galaxy S au premier semestre et sa gamme de téléphones pliables Galaxy Z au second semestre.

Samsung a principalement apporté des améliorations subtiles à son nouveau combiné haut de gamme, y compris des capacités de caméra améliorées.

Le plus cher des trois modèles, le Galaxy S23 Ultra, dispose d’un capteur “pixel adaptatif” de 200 mégapixels qui combine 16 pixels en un pixel plus grand pour des prises de vue plus lumineuses et plus détaillées dans des situations de faible luminosité, a déclaré Samsung.

Samsung a ajouté que la photographie en basse lumière des utilisateurs avec l’appareil serait assistée par des vitesses de traitement beaucoup plus rapides de son chipset interne, qui a été développé en partenariat avec Qualcomm, ainsi que par l’intelligence artificielle.

Il y a aussi une fonction vidéo sur l’appareil appelée « astro hyperlapse » qui permet aux utilisateurs de prendre des photos de mouvement en accéléré — par exemple, des mouvements d’étoiles — sans aucun équipement spécial.

Samsung a également vanté les capacités de jeu de son nouvel appareil, affirmant que les utilisateurs pourront jouer plus longtemps grâce à une batterie plus puissante. Le S23 Ultra abrite une énorme batterie de 5 000 mAh, ou milliampère heure.

Les S23 Plus et S23 sont livrés avec des batteries de 4 700 mAh et 3 900 mAh, respectivement.

La société a également dévoilé mercredi sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book3, qui comprend un troisième modèle Ultra avec un écran AMOLED de 16 pouces. Le Galaxy Book2 de Samsung n’était disponible qu’en deux options. Samsung espère que les nouveaux ordinateurs portables feront sensation sur le marché des PC haut de gamme.

La société a présenté un logiciel qui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers entre ses ordinateurs portables et ses smartphones. Les utilisateurs peuvent également coupler le Book3 avec des tablettes Samsung pour utiliser ces dernières comme deuxième écran, a déclaré Samsung.