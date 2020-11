La gamme de mode de Ferne McCann “ ne gagne que 2 K £ en un an ” malgré de grandes ambitions

La gamme de mode de Ferne McCann n’aurait rapporté que 2300 £ en une seule année.

La seule alun de The Only Way Is Essex, 30 ans, possède sa marque de vêtements depuis son lancement en 2017.

Maintenant, selon The Sun, la gamme de mode de Ferne Souki Belair a fait état d’une perte.

Le journal rapporte que la société ne disposait que de 1226 £ en banque et de 6666 £ dans le rouge, la société ayant réalisé un bénéfice pour la dernière fois en 2018 avec 2300 £.

Mirror Online a contacté des représentants de Ferne McCann pour commentaires.

Le rapport vient après que Ferne ait discuté de son entreprise sur son émission ITVBe Ferne McCann: First Time Mum.







(Image: Instagram)



L’ancienne star de TOWIE a révélé qu’elle avait de grandes ambitions pour sa marque et qu’elle souhaitait travailler avec ses partenaires commerciaux pour en faire un succès.

“Si ma soeur de style Kylie Jenner peut être l’une des plus jeunes milliardaires, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas recréer ce succès”, a commenté Ferne.

L’ancien Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici! Le candidat aurait également révélé ses ambitions de faire porter ses vêtements à la femme de Kylie et Justin Bieber, Hailey.







(Image: Ferne McCann / Instagram)



Ferne a déjà côtoyé les riches et célèbres de Los Angeles et a fièrement parlé de sa fête avec Kylie sur un lien en direct avec This Morning en 2016.

Elle a demandé aux hôtes Rylan Clark-Neal et son mari Dan Neal: “Est-ce que j’ai l’air rude?”

Ferne a alors admis: “Je suis toujours dehors. Je ne vais pas mentir, cette demi-heure de sommeil que j’avais j’étais encore dans mes talons. La fête s’est arrêtée. Nous sommes arrivés et c’était fou.”







(Image: ITV)



À l’époque, Ferne a également déclaré qu’elle avait vu Kylie et la vieille flamme Tyga “canoodling”.

Elle a déclaré en 2016: “Je peux confirmer et vous donner des nouvelles exclusives que les deux, je pense, sont à peu près réunis. Il était là, il ne voulait pas de photos.

“Eux deux faisaient du canoodling, ils étaient littéralement assis juste là sur la table à côté de moi.”

Alors, Ferne s’est déjà rapprochée de Kylie, alors qui peut dire qu’elle ne peut plus recommencer?

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.