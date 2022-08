La gamme d’automne de Fitbit Wearables est assez chaude

Aujourd’hui, Fitbit a présenté sa gamme d’appareils d’automne, composée des appareils portables Inspire 3, Versa 4 et Sense 2. Chaque appareil atteint un prix différent, allant de 99 $ pour l’Inspire 3, jusqu’à 299 $ pour le Sense 2.

Selon Fitbit, le nouvel Inspire 3 offre un suivi de la santé (fréquence cardiaque, oxygène sanguin / SpO2 et température de la peau) jusqu’à 10 jours sur une seule charge, la prise en charge du profil de sommeil, avec un écran tactile couleur et une poignée de couleurs amusantes. Inspire 3 est disponible en septembre pour 99 $ et est livré avec six mois d’abonnement Premium, avec des précommandes maintenant disponible sur le site Web de Fitbit.

Si votre budget est un peu plus élevé pour le suivi de la condition physique, la Versa 4 arrive à 229 $. Il offre un suivi pour plus de 40 modes d’exercice, des statistiques en temps réel, un GPS intégré pour le suivi de la localisation, des minutes de zone active, ainsi que tous les capteurs et goodies fournis avec l’Inspire 4. Il est également disponible en pré-commande, le 23 septembre étant la date limite d’expédition.

Ensuite, il y a le Sense 2, le portable le plus haut de gamme de Fitbit à 299 $. Il est doté du nouveau capteur Body Response de Fitbit, le premier capteur EDA continu (cEDA) au poignet pour la gestion du stress tout au long de la journée. Les acheteurs bénéficieront également de tous les autres suivis de santé et de remise en forme qu’ils attendraient d’un tracker à 299 $. La principale différence, outre le capteur Body Response, est le matériel haut de gamme. Il dispose d’un corps en aluminium bien conçu, ainsi que d’une tonne d’options de bande supplémentaires (de Fitbit et d’autres partenaires d’accessoires).

Le sens 2 est en pré-commande sur le site de Fitbitavec une livraison prévue d’ici le 23 septembre.

Vous prévoyez de vous procurer l’un des nouveaux appareils portables de Fitbit ? Il y a beaucoup d’options à choisir.