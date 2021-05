La gamme complète de SAS Who Dares Wins comprend une strip-teaseuse, un artiste de cirque trans, un avocat mormon et un pompier de Grenfell

Le lot de recrues de cette année sur SAS: Who Dares Wins a déjà eu des difficultés – et c’est avant qu’ils n’affrontent Ant Middleton et ses collègues.

Voici seulement cinq candidats avec des histoires de dos stimulantes qui participent à l’épuisante émission de télé.

Ils font partie des 21 nouveaux visages qui seront poussés à leurs limites mentales et physiques par le personnel de direction intimidant de la dernière série Channel 4, qui commence dimanche.

Esther Whiting, 28 ans, d’Ascot

Pete Dadds / Chaîne 4

L’ex-strip-teaseuse Esther, victime d’un accident de voiture en 2019, a changé sa vie grâce à sa passion pour le fitness[/caption]

Danseuse qui est secrètement devenue strip-teaseuse pour financer son apprentissage du tatouage.

Elle a déraillé et son style de vie était hors de contrôle.

Elle a eu un accident de voiture en 2019, plus tard accusée de conduite avec facultés affaiblies.

Elle a changé sa vie grâce à sa passion pour le fitness.

Rebekah Randall, 43 ans, de Bristol

Élevé dans une maison mormone, mais ne s’est jamais senti à l’aise dans la culture.

Des problèmes personnels l’ont amenée à dormir dans la rue à l’âge de 16 ans dans un arrêt de bus.

Elle est maintenant avocate et coach personnelle, plus maman.

Pete Dadds / Chaîne 4

La maman d’un enfant ne s’est jamais sentie à l’aise avec la culture et a dû dormir dans la rue[/caption]

Holly Hutchinson, 32 ans, Derby

Première candidate trans de la série, Holly est une artiste de cirque championne et se spécialise dans la danse aérienne.

Holly dit qu’elle a subi des violences verbales horribles et qu’elle a perdu des amitiés en raison d’être trans.

Mais son acceptation dans le monde du cirque l’a aidée à s’épanouir en tant qu’interprète.

Pete Dadds / Chaîne 4

Holly, qui a subi des violences verbales en raison d’être trans, est une artiste de cirque championne[/caption]

Ricky Nuttall, 39 ans, de Londres

Un pompier luttant contre le SSPT après avoir fait partie des équipages qui ont combattu l’incendie de la tour Grenfell, qui a tué 72 personnes en 2017.

Il travaille au service d’incendie de Londres depuis 16 ans et est maintenant conférencier motivateur et défenseur de la santé mentale.

Pete Dadds / Chaîne 4

Ricky est maintenant devenu un conférencier motivateur et un défenseur de la santé mentale[/caption]

Connor Smyth, 30 ans, de Newtownards, comté de Down

Il a été raillé dans son Irlande du Nord natale pour sa passion pour la danse irlandaise, avec des détracteurs remettant en question sa sexualité.

Il veut changer la perception du genre, montrant qu’il peut le mélanger avec les «durs».

Pete Dadds / Chaîne 4

Connor veut montrer qu’il peut le mélanger avec les « durs à cuire »[/caption]

