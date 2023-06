La gamme complète de la série 2 de 90 Day Fiance UK alors que la date de retour de l’émission choquante est révélée

LA deuxième série de la version britannique de 90 Day Fiance a finalement été annoncée, tout comme la programmation complète.

La deuxième série de l’émission sera disponible à regarder à partir du 16 juillet.

Découverte+

Les couples de l’émission espèrent se marier après 90 jours[/caption] Découverte+

Les huit Britanniques poursuivent l’amour alors qu’ils luttent contre une relation à distance[/caption]

L’émission suivra huit Britanniques qui recherchent désespérément l’amour et ont donc décidé de s’engager dans une relation à distance – et certains d’entre eux se rencontrent pour la première fois dans l’émission.

Suite au succès de la première série, au cours de 90 jours, les couples décideront s’ils sont prêts ou non à passer le reste de leur vie ensemble.

Face au drame qui accompagne une relation à distance avec un parfait inconnu, les téléspectateurs sont susceptibles de voir un choc des cultures, des drames familiaux explosifs et des problèmes de rencontres qui surviennent tout au long de la série.

Murray Boland, directeur créatif de la société de production, a déclaré: « 90 Day Fiancé est l’une des meilleures émissions relationnelles à la télévision. «

Il a ajouté: « La série américaine est absolument géniale et nous sommes ravis de la faire au Royaume-Uni. »

Et le line-up a également été révélé. Le premier couple est Shane, 27 ans, du Devon et Mert, 28 ans, de Turquie. Le couple s’est rencontré en Turquie l’été dernier avant de se lancer dans une romance.

Le deuxième couple est Tionne, 21 ans, de Derby et David, 24 ans, de la République dominicaine.

Tionne a déjà choisi la bague qu’elle veut que David lui achète, mais les téléspectateurs devront attendre et voir si David peut se permettre son style de vie.

Le prochain couple est Rebekah, 27 ans, de Chesterfield et Cristian, 29 ans, d’Argentine.

Étonnamment, le couple a déjà réservé un lieu pour leur mariage plus tard ce mois-ci.

Le couple suivant est Louise, 39 ans, de Gloucester et Jose, 29 ans, de Colombie. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux il y a plus d’un an et ont formé une connexion immédiate.

Michael, 37 ans, d’Essex et Mercy, 28 ans, du Kenya, espèrent obtenir un lien indéfini. Ils ont trouvé l’amour sur une application de rencontres il y a deux ans et planifient leur mariage.

Robert, 47 ans, de Glasgow et Assel, 35 ans, du Kazakhstan sont ensemble depuis 2021. Mais même s’il a avoué son amour à Assel, elle n’a pas encore rendu le sentiment.

Découverte+

Certains couples ont du mal avec une relation à distance[/caption]

De retour pour une autre série, Kadie, 27 ans, du West Yorkshire et Alejandro 31 ans, du Mexique. La paire fait face à quelques obstacles alors qu’elle se prépare pour son grand jour.

Découverte+

Une troisième série a déjà été commandée et devrait être diffusée l’été prochain[/caption]