La gamme complète de Celeb SAS Who Dares Wins 2023 révélée alors que Towie, Love Island et Page 3 stars s’inscrivent

La programmation de CELEBRITY SAS Who Dares Wins 2023 a été dévoilée.

Une star de Towie, Love Island et Page 3 s’est inscrite pour participer à l’émission de Channel 4.

Au cours des dernières semaines, les noms des visages célèbres qui devaient jouer dans la cinquième série ont été annoncés au compte-gouttes.

Maintenant, The Sun Online peut révéler en exclusivité toutes les célébrités qui seront mises à l’épreuve par le nouvel instructeur en chef Rudy Reyes l’année prochaine.

Danielle Lloyd

Getty Images – Getty

Danielle participera au programme l’année prochaine[/caption]

On dit que le mannequin, 38 ans, s’entraîne déjà pour le spectacle alors qu’elle se prépare pour le spectacle exténuant de Channel 4.

Michelle Heaton

Rex

The Sun a révélé en exclusivité le mois dernier que l’ancienne pop star de Liberty X était enfin prête à relever son prochain défi.

Une source nous a dit: “Michelle est prête et impatiente de partir et est en train de filmer avec ses co-stars maintenant.

“Elle a traversé tellement de choses dans sa vie personnelle à cause de sa lutte contre l’alcoolisme, mais elle veut se prouver tout le chemin qu’elle a parcouru.”

Ambre Turner

Rex

En septembre, l’ancienne star de Towie a été vue quittant l’aéroport pour participer au spectacle.

Elle a mis un affichage glamour alors qu’elle poussait deux valises et portait un long cardigan beige sur une tenue noire, avec ses mèches blondes attachées.

Messager de Melinda

Getty – Contributeur

Le mois dernier, The Sun a révélé en exclusivité que Melinda s’était inscrite pour participer à la prochaine série du programme.

La légende du Sun – qui est devenue célèbre à la fin des années 1990 – reviendra sous les projecteurs pour être poussée à ses limites.

Perri Shakes-Drayton

Getty

Perri Shakes-Drayton échangera la piste contre des défis exténuants[/caption]

L’athlète de l’équipe GB sera poussée à ses limites alors qu’elle rejoindra la série de stars dirigée par Rudy Reyes, qui a remplacé Ant Middleton l’année dernière.

Zoé Lyon

Getty

Les patrons pensent que Zoe est une excellente recrue[/caption]

Zoe rejoindra également le reste des visages célèbres de l’émission l’année prochaine.

Une source a parlé en exclusivité au Sun de son rôle à la télé, expliquant pourquoi les patrons de Channel 4 pensent qu’elle est la personne idéale.

Ils ont déclaré: «Les patrons pensent que Zoe sera une excellente signature pour le spectacle.

«Elle est hilarante, elle gardera donc le moral pendant le cours, mais elle a également prouvé à quel point elle est dure avec son passage sur Survivor et aussi ses batailles de santé.

“Elle relèvera le défi de front et ne laissera rien la faire dérailler.”





Brun Montana

Getty

Le Montana, favori de la réalité, devrait participer l’année prochaine[/caption]

La star de Love Island, Montana, qui a participé à la troisième série de l’émission de rencontres ITV2, devrait également participer à l’émission.

Elle se mettra à l’épreuve dans l’émission à succès, aux côtés d’un autre visage célèbre du programme de rencontres.

Teddy Soare

Fougères rouges

Teddy Soares fait également partie du line-up étoilé[/caption]

Teddy est l’autre Love Islander qui apparaîtra sur nos écrans.

Le beau gosse est devenu célèbre l’année dernière lors de son passage dans la villa emblématique.

Un initié a déclaré au Sun: “Ils ont fait la villa mais ce ne sera absolument rien comme ça. Les deux émissions sont aux extrémités opposées du spectre de la télé-réalité.

“Teddy et Montana sont tous les deux conscients de la difficulté de la série et sont déterminés à tenir le coup. Ne vous attendez pas à ce que l’un ou l’autre de ces deux-là lui donne quoi que ce soit de moins que tout ce qu’il a.

Kirsty-Leigh Porter

Pennsylvanie

L’actrice Kirsty sera rejointe par les 15 autres célébrités[/caption]

Kirsty, 33 ans, est surtout connue pour jouer Leela Lomax dans Hollyoaks.

Mais elle est sur le point d’échanger le village contre un passage dans l’émission de Channel 4.

Parlant de son futur passage dans la série, une source nous a dit: “Kirsty-Leigh est devenue maman pour la première fois l’année dernière et cherche vraiment à se mettre au défi loin de Hollyoaks.”

Matt Hancock

Getty

Matt Hancock a impressionné les producteurs lorsqu’il leur a parlé[/caption]

L’ancien secrétaire à la Santé est le premier député en exercice à avoir été appelé à participer à la populaire émission de Channel 4.

Le Sun a révélé en exclusivité que le joueur de 43 ans avait été invité à participer le mois dernier.

Une source a déclaré: “Matt a impressionné les producteurs de Celebrity SAS: Who Dares Wins lorsqu’il leur a parlé et ils veulent qu’il participe.

“Il serait le plus grand nom à s’être inscrit pour la prochaine série et ce serait un vrai coup d’éclat pour la série.

“Matt sait qu’il y a une perception mitigée de lui aux yeux du public et il pense que participer à la série révélerait une autre facette de lui-même.

“Il n’est pas rare que des députés participent à ce genre d’émissions et Matt pense qu’il pourrait aller loin sur SAS, même si c’est la plus dure de toutes les séries de télé-réalité à la télévision.”

Gareth Gates

Getty

Gareth Gates a hâte de rester coincé dans[/caption]

Gareth, 33 ans, est l’un des 16 visages célèbres qui apparaîtront dans l’émission l’année prochaine.

Un initié de la télévision nous a dit : « Gareth adore la série et est toujours à la recherche de nouveaux défis, alors quand l’opportunité s’est présentée, il ne pouvait pas la refuser.

“Il sait que ce ne sera pas facile, mais il a hâte de s’y retrouver et il a hâte de commencer.”

Gareth Thomas

Getty

L’as du rugby Gareth est un autre visage célèbre qui participe[/caption]

Celebrity SAS Who Dares Wins a signé l’un des plus grands noms du rugby.

L’équipe de production pense qu’il va “faire une télévision fantastique”.

Jon Allan Butterworth

Getty

Jon-Allan a hâte de montrer de quoi il est fait[/caption]

La semaine dernière, The Sun Online a révélé en exclusivité que le cycliste paralympique est une autre célébrité qui doit participer à l’édition 2023 de l’émission.

Un initié de la télévision a déclaré: “Jon-Allan a traversé plus d’adversité que la plupart des gens ne pourraient jamais en rêver, donc il ne fait aucun doute que l’expérience SAS montrera à quel point il est résilient et inspirant.

“Jon-Allan n’est pas la première personne handicapée à relever ce défi, mais il est la seule personne amputée du bras au-dessus du coude à l’avoir bravé, donc ce sera difficile pour lui, mais si quelqu’un peut le faire ça, c’est ce mec.

Shiva Kaneswaran

Getty

La chanteuse Siva est une autre participante[/caption]

Siva est surtout connue pour faire partie du boys band The Wanted.

Une source nous a dit en exclusivité le mois dernier : « Siva a traversé beaucoup de choses avec la mort de son coéquipier Tom Parker.

“Il pense que le spectacle sera une expérience incroyable et le fait à la mémoire de Tom.”

James ‘Arg’ Argent

Getty

L’ancienne star de The Only Way Is Essex serait “déterminée” à participer et à atteindre la fin du parcours exténuant des célébrités.

Arg, 34 ans, qui a perdu 14 pierres après un pontage gastrique l’année dernière, souhaite s’inscrire au défi ultime.

La star de télé-réalité – qui a déjà parlé de sa bataille contre la toxicomanie et la frénésie alimentaire – a été surnommée la « signature parfaite » pour l’émission brutale de Channel 4.

Jermaine Fanion

Getty

Le footballeur Jermaine est la dernière célébrité à faire partie de la formation[/caption]

L’ancienne star du foot d’Arsenal et de Liverpool rejoindra les 15 autres célébrités pour la quatrième série du programme l’année prochaine.