La gamme Amazon Fire HD 8 mise à jour avec des processeurs plus rapides et Tap to Alexa

La gamme de tablettes Amazon Fire HD 8 est maintenant mise à jour pour 2022 avec trois nouvelles versions qui sont toutes livrées avec un design plus fin et plus léger, des processeurs 30 % plus rapides et plus de stockage. Tap to Alexa est une autre nouvelle fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’assistant numérique sans commandes vocales. Vous obtenez une icône d’application qui ouvre plusieurs commandes telles que la configuration d’une alarme, d’une minuterie ou la demande de la météo.











Gamme Amazon Fire HD 8 pour 2022

L’affichage sur les trois est toujours un panneau de 8 pouces d’une résolution de 1024 x 600 px avec quelques cadres épais environnants. La Fire HD 8 standard et la Kids Edition sont livrées avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go ou 64 Go de stockage interne extensible via le slot microSD. Ils arborent également deux caméras 2MP – une à l’avant et une à l’arrière. Fire HD 8 Kids Edition est livré avec un boîtier antichoc et une garantie sans souci de deux ans ainsi qu’un abonnement d’un an au service Kids Plus d’Amazon.

Fire HD 8 Plus ajoute 3 Go de RAM par rapport aux 2 Go du modèle standard ainsi qu’une caméra arrière 5MP plus performante. Vous bénéficiez également d’une charge filaire plus rapide jusqu’à 15 W à condition d’avoir le bon adaptateur et le bon câble ainsi que la prise en charge de la charge sans fil. La durée de vie de la batterie des trois tablettes est évaluée à 13 heures d’utilisation mixte.











La nouvelle gamme Amazon Kindle HD 8

Amazon Fire HD 8 est disponible en noir, bleu et rose. Les versions 2/32 Go avec publicités commencent à 99,99 $/114,99 €/99,99 £. Le Fire HD 8 Plus démarre à 119,99 $/119,99 €/109,99 £. La Fire HD 8 Kids Edition est disponible en bleu, rose et violet et commence à 149,99 $/134,99 €/149,99 £. Tous les trois sont disponibles en pré-commande aujourd’hui, tandis que les livraisons devraient commencer en octobre.