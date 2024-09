La gamme Alfa Romeo Stelvio 2025 se réduit

Après un rafraîchissement pour l’année modèle 2024, le Alfa Romeo Stelvio 2025 se poursuit avec peu de changements, y compris une consolidation des niveaux de finition et un nouveau modèle en édition limitée.

UN niveau de finition unique remplace les précédents grades Sprint, Ti et Veloce. Le modèle de performance Stelvio Quadrifoglio est déjà parti plus tôt cette année avec une édition spéciale Super Sport limitée à 52 exemplaires.

Alfa Romeo Stelvio 2025

La seule version Stelvio restante est livrée de série avec des roues de 19 pouces, des sièges chauffants avant et arrière, un chargement d’appareils sans fil et un Écran tactile de 12,3 poucesn, entre autres fonctionnalités. Une couleur de peinture Verde Fangio Metallic (vert) est une nouveauté pour 2025.

UN Tributo Italiano édition limitée est également disponible, avec certaines fonctionnalités optionnelles sur la voiture de base, notamment des roues de 21 pouces, des étriers de frein rouges, un kit carrosserie et un système audio Harman Kardon. Le Stelvio Tributo Italiano est également livré de série avec une suspension sport. Bien qu’Alfa qualifie ce modèle de production limitée, elle n’a pas précisé combien d’exemplaires seraient construits.

Alfa Romeo Stelvio 2025

Le Quadrifoglio étant exclu, le Stelvio est désormais propulsé exclusivement par un turbo-4 de 2,0 litres produisant 280 ch et 306 lb-pi de couple. Alfa estime un temps de 5,4 secondes de 0 à 60 mph et une vitesse de pointe de 144 mph. Alfa se préparerait à lancer un Stelvio EV au second semestre 2025 dans le cadre d’un plan visant à déployer un nouveau EV chaque année jusqu’en 2027.

Les prix seront dévoilés ultérieurement. Bien qu’il existe depuis six ans avec seulement de petites mises à jour, un essai routier d’un modèle 2024 a montré que le Stelvio vieillit gracieusement. Une version redessinée est également attendue prochainement, ainsi qu’une nouvelle version de la berline Giulia associée. Alfa envisagerait également un SUV intermédiaire qui se situerait au-dessus du Stelvio dans sa gamme.