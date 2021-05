La gamme abordable Narzo de Realme arrive en Europe avec Narzo 30 5G

Un an après le lancement initial de la ligne Narzo en Inde, Realme étend maintenant la marque à l’Europe, en commençant les choses avec le Realme Narzo 30 5G.

Alors que le nom sera nouveau pour les consommateurs occidentaux – même les fans de la marque, Realme a utilisé le nom Narzo pour commercialiser un sous-ensemble de ses jeunes fans indiens depuis un certain temps maintenant; avec des appareils qui se concentrent sur «la puissance et le style», mettant un accent particulier sur des performances de jeu respectables à un prix abordable.

Avec l’arrivée du nom Narzo en Europe, la stratégie de Realme semble relativement inchangée, affichant la ligne comme « une nouvelle série de smartphones ciblant les jeunes utilisateurs avec une technologie haute performance à des prix compétitifs. »

D’une manière détournée, les appareils Narzo de Realme sont simplement une vision plus ciblée de la gamme de produits plus large de la société, qui semblent tous offrir une valeur en mettant l’accent sur une ou plusieurs fonctionnalités clés; à savoir un appareil photo tueur (comme sur le Realme X3 SuperZoom et le Realme 8 Pro) ou un chipset de premier plan (comme sur le Realme X50 Pro et le Realme GT de cette année).

En vérité, les consommateurs en dehors de l’Inde ont déjà pu mettre la main sur les étranges appareils Narzo, même s’ils ne le savaient pas. Le Narzo 10, qui a été lancé en Inde en mai 2020, s’est en fait vendu sous le nom de Realme 6i sur d’autres marchés, à partir d’un mois environ.

Avec l’expansion de la marque Narzo, cependant, Realme construit un portefeuille plus mondialement reconnu, qu’il peut exercer contre des concurrents tels que Xiaomi et Samsung.

Pour le moment, la ligne est également configurée comme une exclusivité AliExpress – un marché en ligne et un rival d’Amazon connu pour son catalogue de produits axé sur le rapport qualité-prix.







Dans le cadre de cette expansion européenne, Realme lance le Narzo 30 5G, qui bénéficie d’une réduction de précommande Early Bird du 26 au 28 mai de seulement 169 $ US, avant de passer à son prix régulier de 219 $ par la suite.

Voici la fiche technique complète du Narzo 30 5G: