La galerie Samsung mise à jour avec l’interface utilisateur tablette/DeX, Samsung Notes acquiert également de nouvelles compétences

L’application Samsung Gallery bénéficie d’une nouvelle « interface utilisateur du tiroir » dans la dernière mise à jour (12.1.07.5), un moyen pratique de parcourir les dossiers de votre appareil pour les tablettes ou les téléphones Galaxy en mode DeX. Il sort de la gauche et fonctionne de la même manière qu’un navigateur de fichiers de bureau.







Samsung Gallery mis à jour avec l’interface utilisateur du tiroir et le défilement en plein écran

Un autre changement (celui-ci apparemment pour les téléphones uniquement) est le défilement en plein écran – en gros, il masque la barre d’état et la barre de navigation pendant que vous faites défiler, laissant plus de place pour les vignettes (pour ramener les barres, faites simplement défiler légèrement vers le haut).

Samsung Notes bénéficie également de plusieurs nouvelles fonctionnalités avec la dernière version (4.7.06.64). L’un vous permet de souligner des phrases clés, d’encercler des choses importantes et de simplement dessiner sur vos notes. Vous pouvez désormais également importer des fichiers PDF et également écrire et dessiner dessus.



L’application Samsung Notes peut importer des PDF, les annoter et enregistrer du son tout en prenant des notes

Si vous enregistrez de l’audio tout en prenant des notes, l’application mise à jour peut lire l’audio tout en tapant la note comme vous l’avez fait lors de sa création. Avec Passer au bon endroit, vous pouvez appuyer sur une phrase pour transférer l’enregistrement audio à ce point.

Vous pouvez obtenir ces deux mises à jour sur le Galaxy Store.

Passant par