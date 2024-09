La Galerie Perrotin fait don de 23 œuvres au Centre Pompidou à Paris

Emmanuel Perrotin, marchand d’art français possédant des galeries à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo, Shanghai et Los Angeles, fait don de 23 œuvres d’art au Centre Pompidou à Paris.

Xavier Rey, directeur du musée d’art moderne et contemporain, et plusieurs de ses commissaires ont sélectionné les œuvres de 17 artistes inscrits dans les catalogues de la galerie Perrotin, dont Takashi Murakami, Emma Webster, Jean-Marie Appriou, Genesis Belanger, Bharti Kher et Klara Kristalova.

Le Musée Pompidou a déclaré dans un communiqué que les œuvres offrent « un large panorama de l’art contemporain des vingt dernières années ».

Selon Le Mondeles artistes ont renoncé à leur part de la vente – et au galeriste sa commission – pour voir leurs œuvres enrichir la collection du Musée Pompidou.

La valeur de la donation excède le budget annuel d’acquisition du musée, qui s’élève à près de 2 millions de dollars, un montant particulièrement faible pour un musée de la stature du Centre Pompidou. Par conséquent, le musée a tendance à accroître sa collection grâce aux dons.

« La sélection comprend des artistes qui étaient déjà présents dans la collection du musée ; des artistes dont le travail a été présenté dans des expositions collectives ou personnelles ; et des artistes entrant dans la collection pour la première fois », a ajouté le musée.

Elles seront exposées le 14 octobre au quatrième étage du Pompidou. Perrotin a confié Artnet Nouvelles qu’il est « très heureux que ce projet, qui a tant compté pour moi pendant des années, se concrétise ».

« Je tiens à remercier mes artistes pour leur générosité. Grâce à notre relation continue, nous avons collaboré pour intégrer leurs œuvres dans cette collection exceptionnelle du musée », a-t-il déclaré.

La Galerie Perrotin et le Musée Pompidou publient un catalogue commun pour célébrer la collection.

« Cette importante donation n'aurait pu avoir lieu sans la force de conviction et l'engagement d'Emmanuel Perrotin, de ses équipes et de tous les artistes concernés », écrivent Rey et le président du Centre Pompidou, Laurent Le Bon, dans une préface au catalogue. « Nous les remercions chaleureusement, ainsi que toutes les personnes du Centre Pompidou qui ont œuvré à cette belle entreprise. »