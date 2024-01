La galerie Pace représentera la succession de Paul Thek – ARTnews.com

©Peter Hujar/Artists Rights Society (ARS), New York

La succession de Paul Thek, le sculpteur inclassable à l’origine d’objets célèbres ressemblant à des membres coupés enfermés dans des boîtes, a rejoint Pace Gallery, l’une des plus grandes galeries du monde, avec des espaces répartis dans dix villes sur trois continents.

Thek était auparavant représenté à New York par Alexander & Bonin, qui a fermé ses portes à la fin de l’année dernière après 28 ans d’activité. Le nouvel accord verra Pace représenter la succession de Thek aux côtés de la Galerie Buchholz, de Berlin et Cologne, et de Mai 36, de Zurich.

De plus, Pace travaillera en étroite collaboration avec la fondation Thek et le Watermill Center, l’espace artistique de Long Island dirigé par l’artiste et metteur en scène Robert Wilson, à qui Thek a légué sa succession.

Alors que Thek n’avait jamais été représenté par Pace auparavant, Marc Glimcher, PDG de la galerie, a décrit l’artiste comme étant ancré dans l’ADN de l’entreprise. Thek était proche de Lucas Samaras et Peter Hujar, deux artistes représentés par Pace ; ce dernier fut l’amant de Thek pendant un certain temps. En raison de sa proximité avec les artistes de Pace et avec le père de Glimcher, le fondateur de Pace, Arne Glimcher, Marc a déclaré qu’il connaissait personnellement Thek depuis son plus jeune âge et qu’il pouvait raconter avoir joué avec l’artiste lorsqu’il était enfant.

“Paul Thek fait partie de notre histoire Pace, de notre héritage, de toute notre idée – tout ce que notre père nous a fait subir un lavage de cerveau pour le vénérer”, a déclaré Marc Glimcher lors d’un entretien téléphonique. « Même s’il ne figurait pas sur la liste de Pace, il était toujours dans nos esprits. Il faisait partie de cette idée difficile à expliquer de ce qu’a toujours été la philosophie Pace pendant toutes ces décennies.

Le travail de Thek des années 1960 a été considéré comme une réponse cruciale au mouvement minimaliste de l’époque. Ses sculptures de cette époque évoquent des états corporels altérés, avec des bras et des cuisses coupés ; certains y ont vu une réaction au carnage de l’époque, marqué par la guerre du Vietnam. Dans les dernières étapes de sa carrière, il réalise de petites peintures sur l’éphémère et le passage du temps.

Dans l’esprit de beaucoup, Thek est assimilé à sa série « Reliquaires technologiques », composée de récipients en plexiglas contenant des objets en cire d’abeille rappelant des morceaux de viande et des appendices corporels. Mais en s’occupant du domaine de Thek, Pace cherche à montrer qu’avant que l’artiste ne décède à 54 ans en 1988 des suites de causes liées au sida, il a produit une gamme d’œuvres beaucoup plus large que ce que la plupart des gens pensent. (Cet objectif reflète celui de la célèbre rétrospective Thek du Whitney Museum en 2010.)

Paul Thek, Sans titre (Main avec anneau) de la série Reliquaires Technologiques1967. © Succession de Paul Thek/Artists Rights Society (ARS), New York

En 2025, Pace présentera une exposition de près de 100 carnets de l’artiste. Leurs pages contiennent des aquarelles et des dessins, ainsi que des écrits. Parallèlement à l’exposition, la galerie publiera également des livres sur ces carnets.

“Nous avons une longue histoire avec les dessins”, a déclaré Glimcher. « Nous croyons sincèrement, et ce depuis de nombreuses décennies, que les carnets de croquis sont un moyen de comprendre un artiste. Pour lui, c’était un véritable laboratoire mobile.