La galerie Jack Shainman investit la tour de l’horloge historique de Manhattan

Les travailleurs de la galerie Jack Shainman étaient tellement absorbés par la préparation de leur grande ouverture vendredi après-midi dernier qu’ils n’ont pas remarqué la commissaire à l’assainissement de la ville de New York, Jessica. Tisch quitte son bureau de l’autre côté de la rue. La commissaire et ses assistants se sont brièvement arrêtés pour jeter un coup d’œil à l’entrée du 46 Lafayette Street avant de se précipiter dans leur banlieue.

« Ils ouvrent enfin ? Il y avait tellement d’échafaudages », a déclaré un assistant.

À l’intérieur, Shainman et son équipe parcouraient le bâtiment de 20 000 pieds carrés pour préparer les derniers préparatifs pour Spectre brisé, une présentation de la vidéo alarmante de 74 minutes de Richard Mosse sur la dégradation rapide de l’Amazonie, accompagnée d’une suite de photographies connexes. Quatre heures avant l’ouverture officielle, les employés du hall de la galerie ont soigneusement décollé une feuille de papier répertoriant les noms de tous ceux qui ont travaillé sur le film de Mosse tandis que d’autres prenaient des images fixes de l’œuvre.

“Cette salle répond à toutes les ambitions de nos artistes”, a déclaré Shainman lors d’une visite du nouvel emplacement. «Quand il a vu l’espace pour la première fois, Kerry James Marshall a dit : ‘Es-tu sûr ?’ et El Anatsui a dit : « Vous avez beaucoup de travail à faire » », a ajouté Shainman, citant deux des artistes de longue date de la galerie.

Vue de l’installation de Richard Mosse, « Broken Spectre » (2018-22) (photo avec l’aimable autorisation de la Jack Shainman Gallery)

Connue pour sa vaste liste d’artistes multiculturels, la galerie Jack Shainman envisageait un expansion du centre-ville, où se regroupe depuis plusieurs années une communauté d’espaces artistiques. Mais leur agent immobilier a eu du mal à trouver un logement convenable. Un vieux théâtre qu’ils avaient repéré est tombé en ruine. Les développeurs se sont battus pour un autre site.

Il a ensuite visité la tour de l’horloge sur Lafayette et Leonard Street, un bâtiment de style néo-Renaissance italienne situé dans le Civic Center, à quelques pâtés de maisons au sud de Tribeca, construit en 1898 pour le siège de la New York Life Insurance Company. Plus tard, il abrita un certain nombre de bureaux gouvernementaux fédéraux et étatiques, puis un tribunal, une galerie plus petite et une succursale du Département des véhicules automobiles (DMV) devant la Peebles Corporation et le groupe Elad. acheté la propriété en 2013 pour la transformer en condos. (Shainman a déclaré que le chef Jean-Georges Vongerichten avait envisagé l’espace pour un restaurant, mais avait réussi.)

Les immenses fenêtres du 46 Lafayette Street (photos de Dan Bradica, avec l’aimable autorisation de la Jack Shainman Gallery, New York)

Même si elle était inhabituelle, avec ses colonnes corinthiennes surmontées de marbre et de bronze et ses plafonds à caissons ornés, la tour de l’horloge était un kismet. Son architecte Stephen Decatur Hatch, qui a conçu les plans initiaux avant que McKim, Mead & White ne termine les travaux, a également conçu le bâtiment où vivent Shainman et son partenaire. De plus, la mezzanine offre une vue imprenable sur le bâtiment municipal David N. Dinkins au sud et sur le tribunal de la famille de New York au nord, où se déroule la procédure de divorce de Manhattan.

Peut-être que Shainman pourrait avoir un avantage sur la concurrence s’il reconnaissait un collectionneur d’art qui se présentait péniblement au tribunal ?

Le bâtiment de style néo-Renaissance italienne a été construit en 1898 pour la New York Life Insurance Company. (photo de Dan Bradica, avec l’aimable autorisation de la Jack Shainman Gallery, New York)



L’installation de Richard Mosse donne aux visiteurs un aperçu du nouvel espace avant son ouverture officielle en septembre 2024. (photo Hrag Vartanian/Hyperallergique)



Il s’attendait à ce que les rénovations prennent six mois. Au lieu de cela, cela a pris près de trois ans. Une partie du problème était que le bâtiment était un monument et que les promoteurs devaient le mettre aux normes strictes de préservation historique de la ville. Cela impliquait de nombreuses restaurations coûteuses en pierre ainsi qu’un retrait minutieux de la peinture, puisque le DMV avait peint les colonnes et les murs en marbre avec une couche blanc cassé terne.

Heureusement, la mezzanine du deuxième étage n’avait pas de repère et Shainman envisage d’abattre deux murs intérieurs et de créer une zone d’observation privée pour les clients. Il y a même un coffre-fort fonctionnel avec des plaques d’acier de 16 pouces que la compagnie d’assurance-vie a installé, même si elle n’a pas encore compris quoi en faire.

“Cet espace nous a séduit”, a déclaré Shainman. “Nous avons vu toutes ses possibilités – la hauteur, la largeur – et nous sommes également proches des restaurants de Chinatown.”





Le bâtiment abrite un coffre-fort fonctionnel datant de son ancienne vie en tant que siège d’une compagnie d’assurance-vie. (photo de Dan Bradica, avec l’aimable autorisation de la Jack Shainman Gallery, New York)



Détail de l’escalier et du plafond (photo Hrag Vartanian/Hyperallergique)



Le principal attrait est le vaste deuxième étage, où résideront les œuvres à grande échelle de la galerie. Il abrite actuellement l’installation vidéo fascinante de Mosse “Spectre brisé» (2018-22), qui sera diffusé en boucle sur l’écran LED de 60 pieds de large de Shainman jusqu’au 16 mars après des projections à Melbourne et à Londres l’année dernière. Pendant quatre ans, Mosse a filmé des travailleurs brésiliens sciant et brûlant illégalement de vastes étendues de forêt tropicale pour extraire des minéraux et créer des prairies pour le bétail destiné à être abattu sous les ordres de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Il a assemblé ces scènes avec des gros plans du sol forestier à l’aide de lampes UV et de prises de vue aériennes de la dévastation environnementale, en s’appuyant sur une caméra vidéo multispectrale sur mesure qu’il a fixée au nez d’un hélicoptère.

Le point culminant de la vidéo est un monologue émouvant d’un membre de la tribu Yanomami nommé Adneia qui fustige Bolsonaro pour avoir permis la ruine de sa terre sacrée.

« Ce n’est pas votre terre », a-t-elle déclaré. « Vous nous mettez en colère. Vous perturbez le sommeil de nos enfants. Je suis en colère à ce sujet. Nous souffrons tous.

Devan Owens, directeur de la galerie, s’est émerveillé du sentiment de danger présent dans le travail de Mosse. « Une fois, il a été emmené hors de la propriété », a-t-elle déclaré. “Dans une autre, il s’est installé sur une plage avec un parasol et des lunettes de soleil, alors les gens ont pensé qu’il était un ‘gringo’ stupide.”

L’installation de Mosse donne aux visiteurs un aperçu du nouvel espace qui fera l’objet de rénovations supplémentaires dans sa mezzanine avant d’ouvrir officiellement en septembre 2024 avec une exposition de nouvelles œuvres de l’artiste Nick Cave.

“C’est vraiment difficile de trouver un espace avec une âme”, a déclaré Shainman. «Souvent, dans les nouvelles constructions, ils en retirent toute l’âme. Mais je suis venu dans les galeries ici, j’adore Tribeca et j’aime les propriétés à usage mixte.





Vue de l’installation de Richard Mosse, « Broken Spectre » (2018-22) (photo avec l’aimable autorisation de la Jack Shainman Gallery)



