Certaines dates méritent d’être commémorées, notamment le 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri. La Galerie des Offices à Florence rend hommage au célèbre poète – connu comme le père de la langue italienne – avec un vaste programme artistique. Cela comprend une exposition virtuelle sur le thème de son œuvre la plus célèbre, «La Divine Comédie».

L’exposition en ligne « A riveder le stelle » (pour revoir les étoiles) est basée sur les trois sections principales de « La Divine Comédie » – « Inferno », « Purgatorio » et « Paradiso ». Ce poème épique et allégorique, qui date du début du 14ème siècle, retrace un voyage à travers les cercles de l’enfer et la montagne du purgatoire jusqu’aux sphères du ciel. À la fin du XVIe siècle, le peintre italien Federico Zuccari a créé près de 90 illustrations de «La Divine Comédie», que les amateurs d’art peuvent désormais voir sur le site de la Galerie des Offices.

Si les illustrations font partie de la collection du musée de Florence depuis 1738, elles ont rarement été exposées en raison de leur fragilité. Ils ont été exposés au public pour la première fois à Florence en 1865 pour marquer le 600e anniversaire de la naissance de Dante. Elles ne seront à nouveau exposées publiquement qu’en 1993. Pour cette exposition en ligne, les illustrations ont été numérisées en haute définition et organisées comme un voyage – par étapes – permettant aux visiteurs virtuels de les admirer pour la première fois dans leur intégralité et en détail.

« La Galerie des Offices est vraiment fière d’ouvrir l’anniversaire de la mort du grand poète en mettant cette extraordinaire collection d’art graphique à la disposition de tous », explique le directeur du musée, Eike Schmidt, dans un communiqué.

Cette exposition en ligne précède « Dante. La vision de l’art », une rétrospective ambitieuse organisée par la Galerie des Offices avec la Fondation Cassa dei Risparmi di Forlì. Il est prévu de se dérouler du 12 mars au 14 juillet dans les musées de San Domenico, Fiesole, si les restrictions covid-19 le permettent. Cette exposition comprendra des chefs-d’œuvre de Michel-Ange, Andrea del Castagno, Pontormo et Federico Zuccari.