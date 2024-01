La galerie Drawing Room revient dans l’ancien coin des galeries Harrington

Sous une pluie battante samedi soir, près de 1 000 personnes se sont rassemblées dans l’espace depuis longtemps vide de la rue Valencia et de la 17e rue pour une nouvelle exposition, “MAISON», qui présente des œuvres autour de l’habitat, de l’identité et du développement urbain.

C’était la première fois en quatre ans que le coin voyait une foule de cette taille.

“C’était incroyable, par une nuit pluvieuse, d’avoir ce coin illuminé, plein de gens qui entraient et sortaient”, a déclaré Renée DeCarlo, propriétaire de le salonla galerie d’art et le studio qui ont organisé l’exposition et ont ouvert leurs portes le 13 janvier dans l’ancien emplacement des Harrington Galleries, où les lumières sont éteintes depuis 2020.

“Les gens sont sortis et se sont occupés du stationnement, ils ont fait le tour du pâté de maisons et ils ont compris”, a déclaré DeCarlo.

Plus de 900 personnes se présentent à la soirée d’ouverture de « HOME » le 13 janvier 2024. Avec l’aimable autorisation de Renée DeCarlo.

L’exposition marque également le retour du Drawing Room à la Mission : en 2022, le Drawing Room a quitté son emplacement sur la 23e rue pour s’installer dans le district de Richmond, en raison de la détérioration des conditions dans le quartier.

DeCarlo a ensuite hébergé un espace d’art temporaire sur la rue Valencia, entre les 18e et 19e rues – cet espace était resté vide pendant deux ans à ce moment-là, et c’est maintenant une salle de sport LiveFit. Cette série a duré 15 mois jusqu’en avril 2023.

DeCarlo a conclu un bail à court terme avec le propriétaire jusqu’à fin mars, mais aimerait rester trois ans, a-t-elle déclaré. Cependant, pour que cela fonctionne, la galerie devra compter sur les dons de personnes qui souhaitent « rentrer chez elles à pied le soir, voir le bâtiment illuminé et se sentir plus en sécurité ».

“Je crois vraiment au pouvoir de ce type d’espace qui a un impact sur une chose beaucoup plus importante”, a déclaré DeCarlo. « Le plus étonnant, c’est l’impact que cela aura sur les entreprises qui nous entourent. »

L’exposition gratuite « HOME », qui se déroule jusqu’au 11 février, présente plus de 135 œuvres d’artistes autour du thème de la maison, organisées en sujets plus petits tels que l’architecture des maisons, la disparité d’avoir ou non un logement et l’éphémère. des êtres qui font de leur foyer leur foyer. Toutes les pièces sont à vendre.

L’exposition « HOME » présente plus de 135 œuvres d’artistes sur le thème de la maison. Avec l’aimable autorisation de Renée DeCarlo.

À juste titre, l’espace rappelle également à DeCarlo une véritable maison, car il montre encore des traces d’un garage automobile, avec des désignations de places de stationnement visibles sur le béton. Mais après avoir été vide pendant quatre ans, a déclaré DeCarlo, en faire un espace d’art nécessite beaucoup de travail : gratter les graffitis, préparer les murs pour y accrocher des œuvres d’art et remplacer les fenêtres cassées sous le contreplaqué.

“Nous essayons d’organiser le chaos d’une belle manière”, a déclaré DeCarlo.

Le personnel prépare l’espace pour l’exposition. Avec l’aimable autorisation de Renée DeCarlo.

« HOME » est la première des deux expositions réalisées pendant le bail à court terme du Drawing Room, rue Valencia. La prochaine édition, « Women Rising 2024 », aura lieu à Mission et à Richmond.

The Drawing Room lancera également une série de conférences d’artistes ce jeudi de 17h à 19h, que DeCarlo a créée parce que “de nombreux artistes n’ont jamais exposé auparavant, n’ont jamais vendu auparavant, n’ont jamais eu l’occasion de parler de leur travail auparavant”.

L’objectif de DeCarlo, a-t-elle déclaré, est de créer un espace d’art intermédiaire, non pas une galerie haut de gamme mais pas non plus un musée, mais un lieu qui « favorise le mouvement artistique de base qui se produit en particulier à San Francisco ».

« La seule façon de documenter [these movements] est de l’exposer et de le montrer », a déclaré DeCarlo.

L’exposition HOME est située au 599 rue Valencia. Elle est gratuite et ouverte au public. Il est ouvert du jeudi au dimanche, de 11h à 19h