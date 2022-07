La galerie découvre l’autoportrait de Van Gogh derrière d’autres peintures

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des experts des National Galleries of Scotland à Édimbourg ont découvert un autoportrait de Vincent Van Gogh qu’ils ignoraient auparavant, au dos d’un autre tableau qu’ils avaient inspecté.

L’œuvre inconnue se situait derrière “Tête de paysanne”, que l’artiste peignit durant l’hiver 1884-1885. Les experts ont reconnu le travail nouvellement trouvé comme étant une ressemblance de Van Gogh. Bien qu’ils ne sachent pas exactement quand il a été peint, ils ont remarqué que l’autoportrait montrait Van Gogh avec les deux oreilles – l’artiste s’est coupé l’oreille gauche en 1888.

“Des moments comme celui-ci sont incroyablement rares”, a déclaré Frances Fowle, conservatrice principale des National Galleries of Scotland. “Nous avons découvert une œuvre inconnue de Vincent Van Gogh, l’une des plus importantes et artistes populaires dans le monde.”

Fowle a déclaré qu’il était “excitant” de trouver une telle découverte.

Les experts ont trouvé l’autoportrait lorsqu’ils ont utilisé une radiographie de la toile de “Tête de paysanne” avant qu’elle ne soit incluse dans une exposition. Ils pensent qu’il a été recouvert de colle et de carton pendant plus de cent ans depuis qu’il a été encadré au début du XXe siècle.

Il était courant pour Van Gogh de réutiliser des toiles en les retournant et en peignant de l’autre côté afin de réduire les coûts.

La clé est maintenant pour les experts d’enlever le carton et la colle pour préserver l’autoportrait sans endommager “Tête de paysanne”.

Les visiteurs pourront voir une image radiographique de l’autoportrait lors de l’exposition “A Taste for Impressionism” à la Royal Scottish Academy d’Edimbourg du 30 juillet au 13 novembre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.