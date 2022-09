La galerie d’art pourrait déplacer des peintures murales de masques ailleurs après le licenciement de Vernon – Kelowna Capital News

Une autre municipalité pourrait profiter de l’occasion que la Ville de Vernon a transmise pour montrer à ses résidents que l’expression de leur expérience en matière de santé mentale par l’art peut profiter à l’économie, à la culture et à la communauté locales.

C’est le message de la Vernon Public Art Gallery après que le conseil municipal a voté le 6 septembre pour retirer son soutien et un financement de 33 000 $ au projet et à l’exposition d’art public Behind the Mask. Le personnel et le conseil d’administration de la galerie sont abasourdis par la décision de la ville de revenir en arrière.

“Il doit y avoir un meilleur système de prise de décision sur l’art public”, a déclaré Dauna Kennedy, directrice exécutive de la Vernon Public Art Gallery. « Peu de villes consultent le public de la manière proposée par les membres du conseil parce que l’art est émotif et subjectif. L’art public est un moyen important non seulement d’embellir une communauté, mais aussi de provoquer la réflexion et le dialogue à travers des œuvres critiques conçues pour défier le spectateur.

Behind the Mask est un projet d’art public en trois parties dans lequel huit résidents de Vernon qui ont de l’expérience en matière de santé mentale, ainsi que deux professionnels de soutien locaux, expriment qui ils sont et comment ils veulent que la communauté les perçoive à travers des masques.

Leur voyage d’auto-exploration et de fabrication de masques a été guidé par Katie Green, une artiste-facilitatrice renommée qui se spécialise dans les projets d’art public explorant les problèmes de société.

En l’absence de politique d’art public en place, Kennedy dit que le VPAG a dû se soumettre en vertu du règlement sur les enseignes pour demander l’approbation des peintures murales. Après avoir créé les grandes lignes du projet, début 2022, le VPAG a reçu le soutien de la ville, de l’Association du centre-ville de Vernon et du Conseil de planification sociale avant de demander un financement par l’intermédiaire du Conseil des Arts du Canada.

Avant que la ville ne revienne sur sa décision, le projet avait atteint ses objectifs de financement avec 55 000 $ du Conseil des arts du Canada, 33 000 $ de la ville de Vernon, 10 000 $ du district régional de North Okanagan et 7 500 $ de Vernon Tourism. Les fournitures et les honoraires de l’artiste ont déjà été payés.

Après que des commentaires négatifs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et déclenché une pétition ouverte en ligne, la ville de Vernon a demandé à la galerie de mener une consultation publique. Cependant, la galerie a réalisé avec des photographies des peintures murales déjà exposées, elle a eu une occasion spéciale d’aider les résidents de Vernon à acquérir une compréhension complète de l’art et des personnes derrière les masques avant de répondre à l’enquête.

“La consultation de la galerie a été conçue pour garantir que quiconque a participé à l’enquête ait la possibilité de voir toutes les pièces, de lire chaque déclaration d’artiste et de comprendre l’ensemble du processus”, a déclaré Sarah Kennedy, membre du conseil d’administration. «Cela a abouti à un échantillonnage beaucoup plus petit mais toujours suffisant pour être représentatif du public de Vernon. Et tous les types de médias ont été utilisés pour inviter le public à venir à la galerie pour participer.

Après que les participants aient expérimenté l’œuvre en personne, 65 % des 353 téléspectateurs étaient en faveur de la poursuite du projet de murale.

Le projet, a ajouté Sarah, aurait offert de nombreux avantages à l’économie, à la communauté et à la culture.

« Reconnaissant à quel point la santé mentale est devenue un problème à cause du COVID, nous voulions créer un dialogue autour de la santé mentale en utilisant les arts visuels comme langage et créer une prise de conscience de manière positive et engageante », a déclaré Dauna.

«Nous avons déjà reçu une réponse formidable de notre communauté et de la communauté des services sociaux sur l’importance de faire la lumière sur les problèmes de santé mentale, et nous avons vu cela au fur et à mesure que les gens visitaient l’exposition, et ils ont vraiment appris sur les personnes derrière les masques et l’intention et les résultats très édifiants de ce projet d’art public, qu’il a donné aux gens une perspective plus large.

La galerie devra maintenant gérer la possibilité de devoir retourner des fonds de subvention au Conseil des Arts du Canada et compromettre sa capacité à obtenir de futures subventions.

« Les subventions du Conseil des arts du Canada n’arrivent pas tous les jours », a déclaré Andrew Powell, président de la galerie. «Ce projet nous aurait donné l’opportunité de demander un financement opérationnel qui aurait effectivement subventionné la galerie et fait économiser de l’argent à la ville à long terme, d’autant plus que nous nous tournons vers la promesse d’une nouvelle installation. Nous sommes mécontents de cette décision, c’est le moins qu’on puisse dire.

Après avoir été informée que la ville risquait d’inverser sa position et de retirer son soutien, la galerie est retournée dans la ville avec une recommandation pour une exposition réduite qui ne verrait que huit peintures murales dans des endroits correspondant au thème et une durée de conservation raccourcie de trois ans au lieu de cinq. Cela a également été refusé.

La galerie a été approchée par une autre communauté désireuse de fournir un espace pour les installations murales.

« C’est décevant de voir cette décision après avoir fait tout ce qu’on nous demandait de faire et après avoir obtenu le soutien de la Ville ainsi que celui des professionnels de la santé mentale et des groupes communautaires », dit Powell. “Heureusement, d’autres communautés ont exprimé leur intérêt à assumer ce projet et à soutenir ceux qui ont le courage de partager leurs expériences en matière de santé mentale.”



