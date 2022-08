La galerie d’art du McHenry County College présente les œuvres de July Weber – Shaw Local

Le McHenry County College présente l’exposition intitulée « re | process » par l’artiste Julie Weber jusqu’au 9 septembre dans les galeries d’art un et deux, respectivement à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque.

Dans « re | », Weber travaille avec des bobines épuisées de polyester fin et transparent enduit de colorants cyan, magenta et jaune sensibles à la chaleur. Ce matériau constitue la base du processus de sublimation thermique derrière les laboratoires d’impression commerciale et a été collecté par Weber à une époque où elle travaillait dans un laboratoire photo d’une heure, selon un communiqué de presse. Une fois épuisés, les rubans transparents de l’imprimante apparaissent comme des négatifs et portent les calques des images qu’ils ont produites.

Ce corpus d’œuvres est le résultat d’une revisite, d’une réorientation et d’une réimagerie de ces archives de sous-produits matériels à travers une oscillation de modalités photographiques numériques et analogiques, indique le communiqué. Plutôt que de se concentrer sur une représentation claire des images originales laissées sur le ruban, Weber utilise le matériau pour former de nouvelles images qui dépeignent des repères visuels de leur propre fabrication, faisant référence aux processus qui les ont créés.

Il y aura une réception avec l’artiste de 15h30 à 17h30Sept. 8 dans les galeries. Weber donnera une visite informelle de la galerie à 15h30. L’événement est gratuit et ouvert au public.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.julielweber.com.