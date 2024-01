La galerie d’art de Phoenix reprend ses activités après le nettoyage de « The Zone »

PHOENIX — Joel Coplin est propriétaire de la Gallery 119 depuis 2018, mais en décembre, il a pu organiser sa première exposition d’art depuis des années.

“Mon clicker indiquait que 60 personnes étaient venues le voir. Nous en sommes donc très satisfaits”, a déclaré Coplin.

“Qu’est-ce que ça fait de voir les gens passer ici et voir les fruits de votre travail ?” a demandé Javier Soto d’ABC15.

“Bien sûr, c’était gratifiant, vous savez, et il est toujours difficile de deviner ce qui va se passer. Mais nous avons été très satisfaits du taux de participation et très satisfaits de ce qui va se passer dans le futur”, a répondu Coplin.

La galerie 119 se trouve au coin de la 11e Avenue et de Madison Street, en plein milieu de ce qui était connu sous le nom de The Zone, le plus grand campement de sans-abri de Phoenix. Pendant des années, son entreprise, dans laquelle il vit également, a été prise dans le chaos, ce qui a conduit Coplin à devenir l’un des plaignants dans le procès contre la ville de Phoenix.

“Au fond de votre esprit, est-ce que cela vous met en colère de devoir arriver à cette situation pour qu’ils fassent quelque chose”, a demandé Soto.

“Eh bien, cela devrait certainement être le cas, mais j’y ai tellement participé”, a déclaré Coplin, “Il n’y a aucune raison pour que les gens soient dans la rue comme ça et dorment sur le trottoir, dans ce pays et dans ce pays. “

Le procès a conduit à un nettoyage de la zone qui a duré des mois et la plupart des gens ont été hébergés dans des abris.

“C’est tellement plus calme. Je ne peux pas vous le dire. C’est très paisible la nuit. Il n’y a pas de cris, de hurlements, de combats, d’incendies, de cuisine et, vous savez, de musique. Et ainsi, nous pouvons vivre une vie normale.” » dit Coplin.

Alors que Phoenix a suivi l’ordonnance du tribunal pour nettoyer les rues, Amy Schwabenlender, PDG du Human Services Campus, a déclaré à ABC15 que le plus gros problème du sans-abrisme demeure.

“Il y a deux fois plus de personnes qui dorment sur le campus qu’il y a cinq ans. Le trafic de personnes est donc plus important qu’il ne l’était lorsque les gens ne vivaient pas essentiellement autour de nous. Maintenant, les gens vivent autour de nous, ils viennent ici pour des services”, a déclaré Schwabenlender.

Coplin dit qu’il voit encore des gens dormir sur les trottoirs, mais dans l’ensemble, il regarde vers l’avenir d’un quartier agréable.

“Ce qui se passe, c’est que lorsque les galeries commencent à s’installer, tout comme Roosevelt Row, les gens commencent à avoir moins peur et commencent à descendre, puis le quartier change et les choses s’ouvrent. Les cafés ouvrent et les affaires commencent à affluer”, a déclaré Coplin.

“Vous avez une exposition à votre actif. Vous en avez une autre juste au coin de la rue. Quel est votre avenir dans cette galerie ?” » demanda Soto.

“Nous espérons faire de cette galerie un lieu de travail durable pour exposer des œuvres d’art et montrer des nouveaux arrivants, des gens prometteurs et des artistes établis en collaboration avec les artistes du Musée de l’Arizona”, a répondu Coplin.

La prochaine exposition de la Galerie 119 aura lieu le vendredi 19 janvier de 18h à 21h, l’entrée est gratuite.

Pour en savoir plus sur la galerie et voir quelles autres expositions ouvriront, vous pouvez les suivre sur Facebook.