La galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud lance une campagne inclusive « Art pour tous » avec une touche d’astronaute via Chisel – Brief de campagne

| PAR Ricki Green |

La maison de production créative indépendante Chisel a collaboré avec la galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud pour produire un film de campagne qui réinvente l’expérience des galeries d’art pour un public plus large. Avec un explorateur de l’espace comme protagoniste improbable, la campagne souligne l’idée que « l’art est pour tous », invitant chacun à trouver sa propre connexion au sein des diverses offres de la galerie d’art.

Dans cette publicité visuellement saisissante, nous suivons un astronaute naviguant à travers le campus tentaculaire et emblématique de la Galerie d’art, à la rencontre d’un large éventail d’œuvres d’art. Malgré le sentiment initial d’être déplacé, l’explorateur découvre bientôt une œuvre d’art qui résonne profondément, soulignant l’idée qu’il y a quelque chose pour tout le monde, peu importe qui l’on est et d’où l’on vient.

Zak Kaczmarek, co-fondateur de Chisel, partage son inspiration personnelle pour la campagne : « Je me souviens d’avoir visité la galerie quand j’étais enfant et de m’être senti totalement dépassé par l’ampleur de tout cela : les hauts plafonds, les peintures massives. C’était un peu comme entrer dans un autre monde. Même maintenant, en tant qu’adulte, je pense que ce sentiment de respect reste en vous. Pour moi, le lien avec une œuvre d’art se résume souvent à la façon dont elle reflète des parties de ma propre histoire, de mes propres expériences. C’est le but de cette campagne : montrer que la galerie d’art n’est pas un lieu intimidant, mais un endroit où chacun peut s’y retrouver un peu, s’inspirer et se sentir connecté.

Rachael Hammond, responsable du marketing et des communications à l’Art Gallery of New South Wales, a exprimé son enthousiasme pour la campagne et son message inclusif : « Je suis ravie que la nouvelle campagne de marque Art Gallery of NSW soit enfin lancée dans le monde, rappelant au public des quatre coins de l’univers pour explorer, découvrir, voir le monde différemment et retrouver leur art à la Galerie d’Art. Travailler avec la talentueuse équipe de Chisel a été une aventure incroyable : de l’imagination de ce concept créatif original à la réalisation d’une séance photo compliquée du jour au lendemain pour donner vie à notre astronaute.

« L’art et la culture ont un impact profond sur nos vies, et c’est quelque chose qui me passionne profondément. À la Art Gallery of NSW, nous nous efforçons de rendre l’art accessible à tous. Cette campagne reflète cet engagement et nous espérons qu’elle encouragera les gens à venir découvrir la Galerie d’art à leur manière.