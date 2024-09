La Galerie d’art de l’Ontario reçoit 37 œuvres de la succession d’un ancien dirigeant des télécommunications

Le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) de Toronto a annoncé mardi (3 septembre) avoir reçu plus de trois douzaines d’œuvres de la succession de Philip B. Lind (1943-2023), directeur de longue date de Rogers Communications, l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du Canada. Amoureux des arts et particulièrement attaché à la province de la Colombie-Britannique, Lind a siégé au conseil d’administration de la Vancouver Art Gallery et, à Toronto, du Musée des beaux-arts de l’Ontario et de la Power Plant Contemporary Art Gallery.

Au total, 37 œuvres de 24 artistes canadiens et internationaux, toutes issues de la collection personnelle de Lind et couvrant les années 2002-2023, ont été offertes à l’AGO, notamment des œuvres de Stan Douglas, Rodney Graham, Ron Terada, Jeff Wall, Philip Guston, Laurie Simmons et d’autres. Plusieurs d’entre elles seront exposées à partir du 1er novembre dans l’exposition Années-lumière : le cadeau de Phil Lind .

« Phil Lind était un leader », a déclaré Stephan Jost, directeur général de l’AGO, dans un communiqué. « Bien que reconnu pour son travail dans le monde des affaires, il était résolument progressiste dans son goût pour l’art contemporain. Il a acquis des œuvres de manière très sélective et de la plus haute qualité. »

Jeff Wall, Route de la rivière1997. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don de la succession de Philip B. Lind, 2024 © Jeff Wall. Image reproduite avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Jost a souligné que Lind était « passionné » par les artistes canadiens, dont plusieurs ont acquis une renommée internationale, notamment Wall, Graham et Douglas. « Il collectionnait également les œuvres de certains des artistes contemporains les plus importants », a ajouté Jost, notamment William Kentridge, John McCracken et Ai Weiwei, ce dernier ayant été présenté pour la première fois à l’AGO en 2013, un an après que Lind l’ait rencontré à Beijing alors qu’il était en résidence surveillée.

Ce don, qui compte parmi les plus importants dons d’art contemporain de l’histoire de la galerie, arrive à point nommé alors que la construction de la galerie moderne et contemporaine Dani Reiss, une extension de 40 000 pieds carrés conçue pour mettre en valeur la collection grandissante de l’AGO, se poursuit. Parmi les autres artistes représentés dans ce don figurent Roy Arden, Chris Burden, Andrew Dadson, Thomas Demand, William Eggleston, Antony Gormley, Andrew Grassie, John Massey, Julian Opie, Bettina Pousttchi, Thomas Ruff, Allan Sekula, Wolfgang Tillmans, Christopher Williams et Erwin Wurm.

Rodney Graham, Études des médias ’772016. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don de la succession de Philip B. Lind, 2024 © Succession de Rodney Graham. Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Lisson Gallery.

« Ces œuvres d’art étaient les compagnons de Lind, mais elles ne sont en aucun cas des œuvres faciles ou occasionnelles », a déclaré Adam Welch, conservateur associé de la galerie, dans un communiqué. « Beaucoup sont des provocations. » Il a ajouté : « Un cadeau catalyseur pour la collection d’art moderne et contemporain de l’AGO, ces œuvres méritent la même attention et la même lente observation qu’il leur a accordées tout au long de sa vie. »

Parallèlement au don d’œuvres à l’AGO, la galerie Polygon, basée à Vancouver annoncé une nouvelle dotation de 1 million de dollars canadiens (741 000 dollars américains) provenant de la succession de Lind, qui augmentera la valeur du Prix Philip B. Lind pour les artistes émergents, en soutenant les artistes en photographie, en cinéma et en vidéo, ce qui en fera l’un des prix les plus importants du pays. Il sera décerné tous les deux ans.