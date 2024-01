La galerie d’art Carnelian ouvrira ses portes au centre-ville de Madison

Evan Bradbury espère que sa galerie d’art du centre-ville de Madison permettra le développement de galeries d’art plus indépendantes dans la ville.

Il y a la galerie James Watrous située à l’intérieur de l’Overture Center for the Arts. Et il y a toujours des expositions au Madison Museum of Contemporary Art et au Chazen Museum of Art de l’UW-Madison.

Mais peu de galeries indépendantes restent au cœur du centre-ville, la plupart ayant déménagé en raison des loyers élevés.















Bradbury espère changer cela avec sa galerie d’art Carnelian au 221 King St., qui abrite plus récemment une franchise AlphaGraphics. La galerie, dont l’ouverture officielle est prévue en mars, comprend 1 900 pieds carrés d’espace de galerie et 2 000 pieds carrés d’espace de studio, a déclaré Bradbury.

Bien que nombre de ses peintures acryliques ornent désormais les murs, il prévoit d’exposer les œuvres d’un réseau de 14 artistes locaux, des peintres aux potiers en passant par les créateurs de bijoux. Les pièces coûteraient entre 200 et quelques milliers de dollars et seraient vendues uniquement sur place et non en ligne.

Bradbury a déclaré qu’il “travaillait toujours sur la meilleure approche” pour l’espace du studio, notamment en offrant un espace à un tarif réduit ainsi qu’en organisant des cours et des ateliers. Il envisage également de faire occuper l’espace par une coopérative d’artistes, comme l’a récemment fait un groupe de neuf artistes dans l’East Side.















“Nous voulons cette saveur locale”

La ville comptait autrefois beaucoup plus de galeries d’art au centre-ville, a déclaré Karin Wolf, administratrice des arts et de la culture de Madison. Mais beaucoup d’entre eux ont fermé pendant la Grande Récession, a-t-elle déclaré, et ne sont pas revenus parce que « le prix de la location d’un espace à Madison est vraiment très élevé ».

Bradbury a refusé de dire combien il payait pour louer son espace du centre-ville, bien qu’il soit artiste indépendant avec succès depuis plusieurs années, ajoutant que ses œuvres se vendent entre 400 et 1 500 dollars.

De 2012 à 2018, Bradbury possédait et exploitait les Bright Red Studios sur Ingersoll Street. Cela s’est terminé lorsque Bradbury a dû se battre contre une tumeur au cerveau, a-t-il déclaré.

Mais « la proximité stimule la concurrence », a déclaré Wolf. « Si nous le soutenons et que son modèle réussit, ce serait formidable. (Les galeries) ont tendance à se regrouper. Nous voulons cette saveur locale (pour le centre-ville).















Faire preuve de créativité

Margaret LeMay, fondatrice et propriétaire de la Marzen Gallery sur Atwood Avenue dans l’East Side de Madison, a déclaré qu’elle avait envisagé de déménager au centre-ville au cours des deux dernières années.

“L’espace que j’ai regardé se trouvait en face du MMoCA”, a déclaré LeMay, mais les loyers étaient trop élevés.

Pour que les galeries survivent de nos jours, dit LeMay, elles doivent généralement avoir « une activité auxiliaire qui les soutient, comme une boutique de cadres ou de cadeaux » ou, dans son cas, une entreprise de conseil en art. Avoir une présence en ligne à la suite de la pandémie de COVID-19 a également aidé son entreprise.















Jack Garver, qui a possédé et exploité la Fanny Garver Gallery pendant 43 ans sur State Street jusqu’à sa fermeture en 2015, a déclaré que le déménagement à South Bedford Street était dû aux changements survenus sur le marché de l’art à l’époque et à la volonté de réduire considérablement les dépenses de loyer.

“Au cours de mes dernières années chez State Street, j’ai vu mes ventes en ligne augmenter de façon spectaculaire”, a déclaré Garver. «J’ai été l’un des premiers à s’adapter aux galeries possédant un site Web. Avec le recul, je suis tellement content d’avoir fait ça. Le centre-ville n’est plus ce qu’il était.

Bradbury a déclaré : « Avant tout, l’idée est de contribuer et de servir la scène artistique de Madison. Et la meilleure façon d’y parvenir est d’écouter ce que veut cette scène.