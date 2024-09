La galerie d’art belge Office Baroque ferme ses portes après 17 ans

Office Baroque, l’influente galerie d’art contemporain belge fondée par Marie Denkens et Wim Peeters en 2007, a fermé ses portes après 17 ans d’activité.

« C’est avec une grande tristesse et une profonde gratitude envers toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé que nous annonçons la fermeture d’Office Baroque », a écrit la galerie sur Instagram mercredi. « Office Baroque occupait une niche dans le monde de l’art à Anvers et à Bruxelles, loin de l’effervescence des grandes capitales. Elle est devenue un foyer pour certaines des voix les plus inspirantes et les plus diverses de notre époque, qui ont pu exposer et trouver leur place dans les principales institutions, collections, publications et foires du monde entier. »

La galerie a poursuivi : « Nous n’avions pas fixé de date d’expiration et dire au revoir à une organisation qui, contre toute attente, a programmé plus de 100 expositions et participé à des foires de premier plan pendant 16 ans, est un moment doux-amer. »

Denkens et Peeters ont d’abord ouvert la galerie dans un appartement à Anvers avant d’occuper un magasin dans la ville de 2008 à 2013. Le duo a inauguré son premier espace à Bruxelles en 2013 et a ouvert un deuxième espace dans la capitale belge en 2015. Sept ans plus tard, la galerie a déménagé dans une ancienne salle de sport du centre d’Anvers. « What Men Live By » est le dernier projet d’Office Baroque et se déroule jusqu’au 15 septembre, date à laquelle la galerie fermera définitivement.

La galerie présentait des artistes émergents et confirmés. Elle représentait des artistes tels qu’Owen Land, Matthew Brannon, Alexandre da Cunha, Leslie Hewitt, Tony Conrad, Joe Bradley, Jef Geys et Keren Cytter. Office Baroque a également organisé des expositions notables pour Terence Koh, Mathew Cerletty, Sophie von Hellermann, David Diao et bien d’autres.

« Notre engagement initial pour l’art est né de leur désir d’être impliqués dans le processus de sélection des œuvres qui voyagent de l’atelier de l’artiste au musée », ont écrit Denkens et Peeters sur le site Internet de la galerie. « Il ne s’agit pas d’être « dans la salle de contrôle, dans le musée », mais plutôt « dans la cuisine avec les artistes », offrant une visibilité aux producteurs culturels, qui ne font pas encore partie des discours institutionnels et critiques. »

Dans un courriel envoyé mercredi, Denkens et Peeters ont déploré le manque de soutien et de réglementation pour les artistes émergents et en milieu de carrière et les galeries. « Les objectifs à long terme (partagés) semblent avoir disparu du radar », ont-ils écrit. « Être inscrit dans une méga galerie est peut-être devenu le nouveau Saint Graal des carrières, pour les artistes, le personnel des galeries et même pour les propriétaires de galeries. Au cœur même du système, de graves abus de pouvoir continuent d’accompagner l’admission dans presque tous les segments du monde de l’art, tant pour les galeries que pour les artistes. La solution miracle pour de nombreuses galeries reste l’expansion, dans l’espoir d’interconnecter la croissance des galeries, avec des pics dans les carrières des artistes représentés, souvent jusqu’au point même de la perte. »

Dans la publication Instagram, le duo a déclaré qu’il continuerait à développer des projets qui utilisent « une boussole différente pour produire, organiser, publier, exposer, nourrir et discuter des idées, des points de vue et des œuvres d’une manière que nous n’avions pas pu imaginer auparavant. Restez à l’écoute. »