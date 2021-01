Lundi, Huawei annonce une mise à jour repensée de son application App Gallery avec une interface utilisateur remaniée et un nouvel onglet « En vedette » qui améliore la capacité des utilisateurs à découvrir de nouvelles applications.

En commençant par l’onglet En vedette, les utilisateurs verront un flux de type carte qui donne un aperçu rapide des applications en vedette, y compris des images, des guides et des articles relatifs à l’application. Ce contenu est organisé par des éditeurs pour aider les utilisateurs à comprendre ce qu’ils peuvent attendre des applications. L’onglet En vedette a également été mis à jour pour faire défiler verticalement de haut en bas, des applications les plus récentes aux plus anciennes, tout comme un flux régulier.

Un onglet Campagne affiche les promotions d’applications telles que les remises Cashback, les « Lucky Draws » et les défis qui récompensent les utilisateurs pour avoir essayé ou acheté de nouvelles applications. En attendant, l’onglet Cadeaux est l’endroit où vous iriez pour récupérer les articles proposés en échange d’essayer ces applications. Les cadeaux incluent des essais gratuits pour des services premium ou des crédits en jeu.







Listes d’applications en vedette

Les applications et les jeux sont maintenant divisés en deux onglets avec des critiques et des notes plus accessibles aux utilisateurs pour voir ce que les autres pensent des applications.

La galerie d’applications de Huawei compte désormais plus de 500 millions d’utilisateurs actifs par mois et Huawei a connu une immense croissance de son magasin d’applications au cours de l’année dernière. La dernière mise à jour d’App Gallery est en cours de déploiement dans toute l’Europe et les utilisateurs des pays suivants devraient bientôt voir la mise à jour apparaître sur leurs appareils Huawei et Honor: Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Roumanie, Tchéquie, Pologne, Bulgarie, Turquie, Autriche , Lituanie, Hongrie et Ukraine.