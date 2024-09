La galerie Black Kettle ouvrira ses portes le soir de AHA! pour présenter le bâtiment

NEW BEDFORD — Alors que la ville de New Bedford continue de revitaliser son centre-ville, un nouveau bâtiment est sur le point de faire ses débuts dans le quartier.

Anthi Frangiadis, copropriétaire du Drawing Room a pris l’initiative de redonner vie à ce bâtiment historique, en mettant l’accent sur l’activation des devantures vacantes et la préservation d’un point de repère important de la ville. La Kettle Black Gallery, située au 1 Johnny Cake Hill, accueillera trois nouvelles entreprises.

« Nous activons l’espace. Nous y mettons quelque chose », a déclaré Frangiadis.

Au cours du processus de rénovation, Frangiadis a utilisé le financement de la loi sur la préservation de la communauté pour remettre en état une bouilloire historique qui était considérée comme un objet historique important par la ville. Cette bouilloire, utilisée à l’origine comme enseigne pour un magasin de poêles, est désormais bien en évidence sur l’extérieur du bâtiment, donnant sur Union Street.

Elle a parlé avec le Musée de la chasse à la baleine pour identifier l’entreprise qui occupait autrefois le bâtiment et a découvert que la bouilloire se trouvait à l’arrière du bâtiment depuis 1879. Elle était en mauvais état, mais avec l’aide des forgerons locaux, elle a été restaurée dans son état d’origine.

AHA! inaugurera son espace au premier étage le 12 septembre

Le premier étage sera inauguré au public lors de la soirée AHA! le 12 septembre, avec une exposition éphémère qui sera également ouverte de 17 h à 21 h et tout au long du week-end de midi à 17 h. La galerie présentera les œuvres de l’artiste local Gordon Gleason.

Ses œuvres sont un mélange de peintures et de céramiques inspirées du street art abstrait, qui, selon lui, sont « expérimentales à la fois avec la couleur et la texture ». Son émission, intitulée « Xénolinguistique, » présente des symboles abstraits qu’il a utilisés tout au long de son travail, influencés par le street art et les langues asiatiques. L’exposition présentera sa poterie unique cuite au feu de bois, un procédé qu’il a appris du célèbre artiste Chris Gustin.

Gleason, qui a redécouvert sa passion pour l’art après avoir travaillé dans des restaurants pendant sept ans, se dit ravi de présenter sa première exposition au Drawing Room. Frangiadis, qui est également propriétaire du bâtiment, est ravi de voir les œuvres de Gleason présentées dans la galerie et espère que l’espace sera loué pour de futures galeries ou des installations permanentes.

« Elle remplit l’espace avec des locataires qui ajoutent à la structure du quartier », a déclaré Jason Lanagan, agent immobilier du site. Selon lui, la revitalisation du bâtiment est un excellent exemple de la façon dont un propriétaire peut jouer un rôle essentiel pour redonner vie à un quartier.

« Frangiadis s’engage non seulement à préserver les racines historiques du bâtiment, mais également à ajouter des entreprises précieuses et uniques à la communauté », a-t-il déclaré.

La nouvelle galerie et son exposition des œuvres de Gleason ne sont qu’un exemple de la manière dont ce bâtiment jouera un rôle crucial dans la revitalisation du centre-ville de Union Street à New Bedford, selon Lanagan, qui ajoute qu’avec de nouveaux restaurants et des plans de logement en cours, la ville pourrait voir un changement significatif dans ce secteur du centre-ville.

