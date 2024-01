La galerie Alexander et Bonin de New York ferme ses portes après 28 ans – ARTnews.com

Avec l’aimable autorisation d’Alexander et Bonin, New York

Alexander and Bonin, une galerie new-yorkaise connue pour sa diversité d’artistes conceptuels, a fermé ses portes après 28 ans d’activité.

Carolyn Alexander, cofondatrice de la galerie avec Ted Bonin, a confirmé jeudi qu’Alexander et Bonin avaient officiellement fermé leurs portes le 31 décembre. La fermeture de la galerie est intervenue environ huit mois après le décès subit de Bonin, à l’âge de 65 ans.

“Je suis dans le monde de l’art depuis près de 60 ans, d’abord avec Marborough London dans les années 60, puis en partenariat avec Brooke Alexander et enfin en partenariat avec Ted Bonin”, a écrit Alexander dans un e-mail à ARTactualités. “Son décès en avril dernier m’a profondément affecté et j’en suis arrivé à la conclusion qu’il était temps de prendre ma retraite.”

Les deux marchands avaient travaillé à la galerie Brooke Alexander ; les deux ont créé leur propre galerie en 1995. Alexander et Bonin ont débuté à SoHo avant de déménager deux ans plus tard à Chelsea, qui à l’époque n’était pas le quartier de galeries densément peuplé qu’il est aujourd’hui.

La galerie a continué à avoir une longueur d’avance : elle a déménagé à Tribeca en 2016, bien avant qu’une foule d’autres galeries ne commencent à le faire dans les années à venir, et a de nouveau déménagé à SoHo, où elle se trouvait au moment de sa fermeture. .

Dans son écurie se trouvaient une foule d’artistes estimés : Willie Cole, Rita McBride, John Ahearn, Ree Morton, Paul Thek. Et à une époque où de nombreuses galeries new-yorkaises n’exposaient pas beaucoup d’artistes latino-américains, Alexander et Bonin ont résisté à la tendance en organisant des expositions pour Doris Salcedo, Eugenio Dittborn, Jonathas de Andrade, Dalton Paula et Rigoberto Torres.

Alexander et Bonin ont joué un rôle de rampe de lancement cruciale pour toute une série d’artistes qui ont désormais acquis une renommée internationale. Mona Hatoum a réalisé six expositions personnelles avec la galerie, tandis qu’Emily Jacir y a monté quatre expositions, dont une qui a été montée avant de remporter le Lion d’or du jeune artiste à la Biennale de Venise.

“Cela a été gratifiant de représenter des artistes d’Europe et des Amériques”, a écrit Alexander dans son e-mail.

La dernière exposition organisée chez Alexander et Bonin, une exposition à trois présentant des œuvres de Fernando Bryce, Dittborn et Jorge Macchi, s’est clôturée en juin.

Alexander and Bonin est la dernière galerie new-yorkaise avec un héritage important à fermer au cours de l’année écoulée.

Au cours de l’été, JTT, une galerie connue pour faire connaître les talents émergents, a annoncé de manière choquante qu’elle fermait après 11 ans ; son fondateur, Jasmin Tsou, rejoindra ensuite l’équipe de la Lisson Gallery. D’autres galeries plus jeunes, comme Queer Thoughts, Foxy Production et Denny Gallery, ont rapidement suivi.

Pourtant, ce ne sont pas seulement les espaces plus petits et plus avant-gardistes qui ferment définitivement. Cheim & Read, une galerie de premier ordre de Chelsea connue pour son soutien aux peintres, a mis fin à une activité de 26 ans fin décembre, tandis que Washburn Gallery, également à Chelsea, a annoncé cette année qu’elle mettait fin à ses activités après 53 ans.