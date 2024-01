La galerie Ab-Anbar présente une exposition à Paris

TEHERAN- L’exposition collective « The Earth has Shifted » de la galerie irano-londonienne Ab-Anbar a été inaugurée jeudi à l’espace d’exposition L’Atlas à Paris.

L’exposition rassemble neuf artistes sous la direction de Sarina Basta, de la coopérative Radicants, dont Marlon de Azambuja, Fadia Haddad, Mohammad Ghazali, Hussein Nassereddine, Neda Razavipour, Hessam Samavatian, Azzedine Saleck, Baktash Sarang et Nil Yalter, a rapporté Galleryinfo.

« Au tournant du millénaire, la rotation de la Terre a commencé à dérailler, et personne ne pouvait vraiment dire pourquoi. C’est avec une certaine surprise que les géophysiciens ont mesuré un changement dans l’axe de rotation de notre planète, données qui ont commencé à être rendues publiques l’année dernière. L’explication était que les grandes quantités d’eau pompées hors de la terre à des fins domestiques et agricoles ont modifié la répartition de la masse terrestre. Et pourtant, même si tout est désormais légèrement décalé, en apparence les choses restent les mêmes », indique le communiqué concernant l’exposition.

« En 1960, moins de deux décennies après les catastrophes nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki, l’écrivaine Marguerite Duras est chargée par le cinéaste Alain Resnais d’écrire un scénario sur cette tragédie. La tâche de Duras pose un dilemme : comment tenter de transmettre ce qui est incommensurable, ce qui est inadmissible, ce qui est insondable ? À travers le dialogue des personnages, qui se déroule à Hiroshima, l’un des principaux protagonistes admet que la séquence des événements allait au-delà de ce qui pourrait être véhiculé par un déni catégorique de tout souvenir ou description possible des conséquences de l’événement. Dans la banalité d’une liaison romantique, une décennie après la bombe, la vie quotidienne se déroule sur la Place de la Paix à Hiroshima, et pourtant rien ne sera plus jamais pareil », poursuit le communiqué.

« Les artistes de « The Earth has Shifted » ont été invités à réfléchir à une Terre décalée, hors axe, où des expériences ou des ruptures ont laissé une trace ou un changement dans notre environnement, difficile à transmettre ou à décrire, mais présent dans notre psychisme ».

En persan, « Ab » signifie eau et « Anbar » signifie réservoir. C’est ainsi que se définit la galerie d’art contemporain Ab-Anbar, ouverte à Téhéran en 2014 : comme l’expression architecturale d’un espace physique qui héberge un contenu malléable et essentiel à la vie. Impliqué dans les histoires croisées de l’art et de l’histoire, il représente des artistes du monde entier, dont le travail dépasse les frontières esthétiques, politiques, sociales et psychologiques.

Depuis 2020, Ab-Anbar est installé à Londres, avec un nouvel espace ouvert en septembre 2023 dans le quartier historique de Fitzrovia. Son ambition est de soutenir le dialogue entre artistes, collectionneurs, musées et conservateurs, vers l’inclusion et la compréhension des réalités marginalisées.

Radicants est une coopérative curatoriale, créée en 2022 par Nicolas Bourriaud. Global par sa vision et sa portée, Radicants est conçu comme un modèle coopératif organique et nomade, en phase avec l’évolution du monde de l’art. La plateforme conçoit des expositions innovantes, imaginées par des commissaires indépendants au niveau international.

Radicants est spécialisé dans la production d’expositions, l’ingénierie culturelle, les publications et la vente d’expositions et d’œuvres d’art et collabore avec les différents acteurs du secteur de l’art. Sa mission est de proposer des expositions d’avant-garde et de mettre en valeur les artistes émergents ainsi que ceux méconnus de l’histoire de l’art.

Soutenu par le Groupe Emerige, L’Atlas est un espace d’exposition au cœur du nouveau quartier La Félicité, qui propose d’inviter des galeries, fondations ou institutions étrangères pour présenter un ou plusieurs artistes de la scène contemporaine internationale.

L’Atlas permet à ses partenaires d’implanter une antenne au cœur de la capitale parisienne pendant deux mois, en adéquation avec le calendrier des grands événements artistiques (foires, biennales…). L’Atlas est une porte ouverte sur le monde, une vitrine pour les acteurs privés ou publics les plus dynamiques et un lieu de rencontre pour les artistes, les professionnels et le grand public.

L’Atlas s’inscrit dans l’ambitieux programme de soutien à la scène artistique contemporaine du Groupe Emerige, avec une programmation axée principalement sur les artistes internationaux.

