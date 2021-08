La Galaxy Watch4 de Samsung prendra en charge à la fois Bixby et Google Assistant

Les prochaines Galaxy Watch4 et Watch4 Classic seront les premières montres Samsung à exécuter le système d’exploitation au poignet de Google depuis longtemps. Et vous savez ce que cela signifie – les services et applications Google seront à bord, ceux qui manquaient aux montres Tizen.

Cela inclut l’Assistant Google, selon le leakster Snoopy. Google a tendance à proposer ses produits en gros. Si un fabricant souhaite accéder au Play Store, il doit également installer les applications Google (ce qui conduit souvent à des doublons).

Et même si Samsung a conclu une sorte d’accord spécial avec Google, qui lui a permis de personnaliser Wear OS, l’assistant sera à bord aux côtés de Bixby de Samsung (que nous avons vu dans les vidéos teaser divulguées).

Sur les montres Tizen, Bixby est activé en appuyant longuement sur le bouton du bas. Sur les montres Gear OS, l’assistant est activé par un appui long sur la couronne. Les deux peuvent également être activés par la voix, mais cette affaire d’appui long devra être résolue d’une manière ou d’une autre – quel assistant obtenez-vous lorsque vous appuyez longuement sur un bouton ? Et ce ne peut pas être le bouton du haut car cela active Samsung Pay.

Idéalement, les utilisateurs pourront choisir lequel des assistants est actif. En outre, cela pourrait signifier que Google est prêt à autoriser des assistants tiers à s’exécuter sur Wear OS (pagination d’Amazon), bien que cela puisse faire partie de l’accord spécial que Samsung a obtenu.

Après quelques recherches dans l’APK de la dernière application téléphonique Wear OS, l’équipe de 9to5Google trouvé une référence à « com.google.android.wearable.alternate_assistant », qui semble assez neutre vis-à-vis du fournisseur, donc cela peut vraiment aller au-delà de Bixby.

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications du Samsung Galaxy Watch4, rendez-vous ici. De plus, les détails des prix ont été divulgués, vous pouvez donc consulter votre tirelire.

