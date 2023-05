La Galaxy Watch de Samsung ajoute une autre fonctionnalité majeure de santé cardiaque

Samsung a annoncé aujourd’hui avoir reçu l’autorisation de la FDA pour sa notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN) qui fonctionnera avec la fonction ECG actuelle déjà présente sur sa gamme Galaxy Watch. Une surveillance proactive supplémentaire de la fibrillation auriculaire est ici.

Comme l’a noté Samsung dans un communiqué de presse aujourd’hui, les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde, et comme la fibrillation auriculaire (AFib) est considérée comme un signe avant-coureur de problèmes connexes, il est très important de pouvoir suivre cela depuis votre poignet. . Bien que vous deviez toujours demander de l’aide médicale professionnelle si votre smartwatch devait vous informer d’un problème, le fait que nos montres puissent le faire est un si grand pas en avant pour garder le monde en meilleure santé.

Le capteur BioAcitve de Samsung alimente cette nouvelle technologie de montre, qui fera bientôt partie de l’application Samsung Health Monitor. Samsung prévoit de déployer IHRN dans le cadre de la nouvelle expérience One UI 5 Watch annoncée la semaine dernière.

Voici comment Samsung décrit le fonctionnement de cette nouvelle fonction IHRN :

Une fois activée dans l’application Samsung Health Monitor, la fonction vérifiera les rythmes cardiaques irréguliers en arrière-plan via le capteur BioActive de Galaxy Watch. Si un certain nombre de mesures consécutives sont irrégulières, la Galaxy Watch avertit l’utilisateur d’une activité potentielle d’AFib, l’invitant à prendre un ECG à l’aide de sa montre pour une mesure plus précise.