La Galaxy Watch 6 reçoit une mise à jour pour corriger une faute d’orthographe idiote

Parfois, une mise à jour logicielle peut résoudre des problèmes de performances et d’autres fois, elle corrige des failles de sécurité. Ils sont souvent écartés pour introduire de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles conceptions d’interface et prolonger la durée de vie de la batterie. Mais il existe d’autres raisons moins courantes pour lesquelles une mise à jour est nécessaire, comme lorsqu’elles sont nécessaires simplement pour corriger une faute d’orthographe.

La Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic reçoivent cette semaine des mises à jour qui ne font apparemment qu’une seule chose : corriger une faute d’orthographe sur un seul cadran de montre. Je ne plaisante pas ici.

Verizon dit s’attendre à une mise à jour sur chaque montre qui modifie une faute d’orthographe du mois d’avril qui s’affichait comme « ARRIL » et la corrige en « APRIL ». Le cadran de la montre recevant le correctif est « Perpétuel » dans la section Classique du sélecteur de cadran de montre.

Les nouvelles versions de ces modèles cellulaires sont la Galaxy Watch 6 Classic R955USQU1AWI1 (43 mm) et R965USQU1AWI1 (47 mm), ainsi que la Galaxy Watch 6 R935USQU1AWI1 (40 mm) et R945USQU1AWI1 (44 mm). Les modèles Bluetooth/WiFi devraient ressembler à R950USQU1AWI1, R960USQU1AWI1, R930USQU1AWI1 et R940USQU1AWI1, en supposant qu’ils soient également concernés par cette erreur.

Pour rechercher une mise à jour sur votre Galaxy Watch 6, accédez à l’application Galaxy Wear sur votre téléphone, puis Paramètres de la montre> Mise à jour du logiciel de la montre> Télécharger et installer. Vous pouvez également le faire depuis votre montre en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

// Verizon